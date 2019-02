Delock wprowadza nowe kable HDMI do obsługi 8K

Szybszy transfer danych i obraz nawet do 8K. Oczywiście pod warunkiem, że w ogóle masz na czym taką rozdzielczość wyświetlić.

Rozdzielczość obrazu w naszych komputerach i telewizorach stale rośnie. Jeszcze całkiem niedawno FullHD uchodziło za rozdzielczość wysoką, podczas gdy 1440p było zarezerwowane dla osób o naprawdę grubym portfelu. Dziś nikogo nie dziwi 4K, a powoli na rynek wchodzą produkty zgodne z rozdzielczością sięgającą zawrotnego, zdawałoby się, 8K. Niemiecki producent akcesoriów, firma Delock, jest gotowa na rozdzielczość 8K. Producent wprowadził do oferty kabel oznaczony numerem 85728. Wykonano go zgodnie ze standardem Ultra High Speed HDMI, pozwalającym na osiąganie transferu 48 Gbps. Dzięki temu można przesyłać obraz o rozdzielczości 8K i szybkości do 60 klatek na sekundę. W niższych rozdzielczościach odpowiednio rośnie maksymalna szybkość wyświetlania obrazu: 120/s przy 5120 x 2880 i 240/s dla 3840 x 2160. Jednak wysoka rozdzielczość to nie jedyne zastosowanie kabli HDMI wysokiej jakości.

Drugim, coraz bardziej istotnym, jest wirtualna rzeczywistość. VR to rozrywka, która trafiła już “pod strzechy”, pomimo iż wielu nadal kojarzy się raczej z kinem science-fiction. Urządzenia VR wymagają okablowania dobrej jakości. Powodem jest wysoka łączna rozdzielczość zestawów (składających się przecież m.in. z dwóch wyświetlaczy). Nowe kable marki Delock są także zgodne z Dolby Vision, Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio.

Delock 85728 można kupić za ok. 69 złotych.

Specyfikacja techniczna:

• Interfejsy:

• 1 x HDMI-A 19 pin męski

• 1 x HDMI-A 19 pin żeński

• Zgodny ze standardem Ultra High Speed HDMI

• Wsteczna kompatybilność z High Speed HDMI

• Kabel w oplocie

• Grubość kabla ok. 7.3 mm

• Miedziany przewód

• Potrójnie ekranowany

• Pozłacane styki

• Transfer danych do 48 Gbps

• Rozdzielczość do:

• 7680 x 4320 @ 60 Hz

• 5120 x 2880 @ 120 Hz

• 3840 x 2160 @ 240 Hz

• (zależne od urządzeń)

• Wsparcie dla obrazu 3D w rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 120 Hz

• Wsparcie dla Display Stream Compression 1.2 (DSC)

• Wsparcie dla Dolby® Vision

• Wsparcie dla Dynamic HDR

• Wsparcie dla Game Mode VRR

• Wsparcie eARC

• Do 32 kanałów audio

• Częstotliwość próbkowania dźwięku do 1536 kHz

• Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™

• Kolor: czarno-złoty

• Długość: 1,5m