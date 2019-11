Delock: szybkie ładowanie w zasięgu ręki

Podkładka pod mysz to dość często niedoceniany gadżet. Na ogół ma chronić biurko przed zarysowaniami i zapewniać płynny ruch myszy. Są jednak modele, które oferują dodatkowe, praktyczne na co dzień funkcje.

Jedną z podkładek wyposażonych w niestandardowe lecz użyteczne rozwiązania jest Delock 12595. Na tle konkurencji wyróżnia ją wbudowana mata do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Jest ona zgodna z popularnymi standardami Qi i Qi Fast, które pozwalają szybko i bezpiecznie uzupełnić energię w nowoczesnych smartfonach. Ładowarka zintegrowana w podkładce nie zajmuje dodatkowej przestrzeni na biurku i jest zawsze w zasięgu ręki.



Delock zapewnia, że jego produkt jest odporny na kurz i wodę, a powierzchnia robocza jest na tyle duża, że ładujący się smartfon nie powinien wpływać na komfort pracy nawet podczas korzystania z wielu monitorów. Usztywniona konstrukcja i gumowany spód mają skutecznie utrzymać ją na miejscu nawet podczas gwałtownych ruchów myszą. W komplecie znajduje się przewód USB z tekstylnym oplotem, który pozwala na podłączenie jej do ładowarki.

Podkładka pod mysz Delock 12595 została wyceniona na 149 zł.

Dane techniczne:

• model: 12595

• wymiary: 342 x 283 x 7 mm

• moc ładowania:

o 5 W (5 V/ / 1,0 A)

o 7,5 W / 10 W (9 V / 1,1 A)

• Obsługiwane standardy: Qi, Qi Fast

• Powierzchnia odporna na kurz i wodę

• Gumowany spód

• Materiał: plastik

• złącze: 1 x micro-USB (zasilanie)

Wymagania systemowe:

• zasilanie:

o 5 V / 2 A do ładowania z mocą 5 W

o 9 V / 1,67 A do szybkiego ładowania z mocą 7,5 W / 10 W

• kompatybilna z ładowarkami Quick Charge™ 62968 i 62969

Zawartość zestawu:

• podkładka pod mysz Delock 12595 zgodna ze standardami Qi, Qi Fast

• przewód USB-A - micro-USB B, ok. 1,45 m długości z tekstylnym oplotem