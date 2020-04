Deepcool Neptwin RGB - chłodzenie wieżowe dla komputerowych entuzjastów

Deepcool Neptwin RGB to dwuwieżowe chłodzenie przeznaczone do high-endowych PC. Charakteryzuje się ono pokaźnymi rozmiarami, podświetlanymi wentylatorami i ceną, która zdaje się być konkurencyjna.

Deepcool Neptwin RGB to chłodzenie procesora wyposażone w sześć ciepłowodów i dwa wentylatory. Tłoczą one powietrze przez pokaźnych rozmiarów radiator, który ma konstrukcję dwuwieżową. Całość waży ponad kilogram i jest w stanie schłodzić najmocniejsze procesory Intela i AMD, z topowymi Core i9 i Ryzen 9 włącznie.



Znajdujące się w zestawie wentylatory mają średnicę 120 mm i łożyskowanie HDB. Ich prędkość jest regulowana metodą PWM w zakresie od 500 do 1500 obrotów na minutę. W połączeniu z tłumiącymi drgania gumowanymi elementami ma to przełożyć się na minimalny poziom hałasu i wibracji. Fani tuningu wizualnego mają do dyspozycji podświetlenie RGB LED z trzema efektami optycznymi.

Chłodzenia Deepcool Neptwin RGB są kompatybilne z systemami sterowania iluminacją stosowanymi w popularnych płytach głównych. Wśród wymienionych znajdują się: Asus Aura, Gigabyte Fusion RGB, MSI Mystic, Razer Chroma czy ASRock Polychrome. Można więc zadbać o synchronizację efektów świetlnych pomiędzy coolerem CPU i pozostałymi komponentami wyposażonymi w podświetlenie.

Chłodzenie procesora Deepcool Neptwin RGB będzie dostępne w sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jego cena to około 250 zł.

Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: powietrzne

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA20xx/1151/1150/1155/LGA775/LGA1366

o AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

• wymiary chłodzenia: 126 x 134 x 158 mm

• waga netto chłodzenia: 1123 g

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• łożyskowanie wentylatora: HDB

• prędkość obrotowa wentylatora: 500-1500 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza (1 wentylator): ok. 96 m3/h

• głośność wentylatora: < 27 dB(A)

• liczba wentylatorów: 2 w zestawie

• liczba ciepłowodów: 6 szt. o średnicy 6 mm każdy

• podświetlenie LED: RGB

o dostępne efekty: oddychanie, świecenie ciągłe i meteor