Deepcool Macube 550 - obudowa dla wymagających minimalistów

Czasami mniej, to więcej - ta zasada sprawdza się często w designie, także jeśli chodzi o obudowy komputerowe. Potwierdza to nowy model firmy Deepcool.

Deepcool tworzy obudowy komputerowe od niemal 20 lat. Trudno odmówić producentowi doświadczenia, także w kwestii innowacyjnych, przesyconych wręcz nowinkami technicznymi rozwiązań. Firma nie zaniedbuje jednak odbiorców o zdecydowanie bardziej „stonowanych” gustach. Nowy model Macube 550 pojawił się właśnie w dwóch wersjach: czarnej i białej. Obydwie prezentują się bardzo elegancko.

Proste linie, przezroczysty, lekko przyciemniany panel boczny, dobra wentylacja, filtry przeciwkurzowe na każdym z wlotów powietrza - te cechy sprawiają, że obudowy Deepcool Macube 550 Black i Macube 550 White mogą zapaść w pamięć komputerowym estetom, ale też miłośnikom funkcjonalnych konstrukcji.

Nie bez znaczenia pozostaje jakość zastosowanych materiałów: anodyzowane aluminium czy hartowane szkło, które tu zastosowano mają stanowić o wysokim standardzie obudów Macube 550. Ciekawym rozwiązaniem jest magnetyczne mocowanie bocznego panelu. To pozwala na szybki i beznarzędziowy dostęp do podzespołów.

Obudowy Deepcool Macube 550 umożliwiają szeroki wybór stosowanych układów chłodzenia. Z przodu można zainstalować nawet do czterech wentylatorów 120 mm lub potężny radiator 360 mm. Na bocznym panelu (co jest nieco nietypową lokalizacją) przewidziano miejsce na taki sam radiator lub trzy wentylatory.

Obudowa Deepcool Macube 550 w wersji czarnej będzie kosztować ok. 515 zł. Za wersję w białym kolorze przyjdzie nam zapłacić ok. 560 zł.

Dane techniczne:

• Standard Midi Tower

• Standard płyty głównej: E-ATX/ ATX / mATX /mini-ITX

• Maksymalna długość karty graficznej: 420 mm

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 4 x 120 mm lub 3 x 140 mm

- bok- 3 x 120 mm

- tył - 1 x 120 mm(zainstalowany)

• Liczba miejsc na radiatory chłodzenia wodnego:

- przód - do 360 mm

- bok- do 360 mm

- tył - do 140 mm