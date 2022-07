Creative Stage Air V2 Wypełni Twój świat dźwiękiem

Creative Technology wprowadza na polski rynek drugiego przedstawiciela soundbara z linii AIR. Soundbar został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują mobilności dla swoich źródeł odtwarzania. Nowe dzieło od Creative dostaje smukły, kompaktowy wygląd i więcej opcji połączeń. Na pokładzie nowej wersji dodatkowo znajdziemy konwertery cyfrowo-analogowe (DAC), pozwalające nam wykorzystać głośnik jako kartę dźwiękową, którą możemy połączyć z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB-C na USB-A. Na jednym kablu mamy możliwość jednoczesnego zasilania urządzenia i odtwarzania dźwięku. Dźwięk został wzbogacony o tony niskie za pomocą powiększonej membrany pasywnej a średnie i wysokie tony są zasilone całkiem na nowo zaprojektowanymi dwoma przetwornikami pełnozakresowymi.



Creative Stage Air V2 to głośnik, który obsługuje łączność bezprzewodową za pomocą najnowszej technologii Bluetooth 5.3. Soundbar jest kompatybilny z takimi urządzeniami jak PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi i innymi urządzeniami wykorzystującymi analogowy tryb połączenia za pomocą portu 3,5mm. Głośnik w trybie bezprzewodowym pozwala nam na odtwarzanie ulubionej muzyki do 6 godzin na pełnym naładowaniu baterii.

Ceny i dostępność

Creative Stage Air V2 można zakupić w cenie 283 złSPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga : 1.23kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 410mm x 94mm x 75mm

Typ Baterii: 3.7V 2200mAH (8.14Wh) litowo-jonowa

Czas ładowania baterii: Do 3 godzin

Czas pracy baterii: Do 6 godzin

Stosunek sygnału do szumu (SNR): ≥ 75dB

Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz

Impedancja: 4 omy

Moc wyjściowa: 10 watów RMS

Wymiary przetwornika (dł. x szer.):

• Podwójne przetworniki Racetrack (pełnozakresowe): 52 x 75mm

• Pasywny Radiator: 125mm x 58mm

Łączność:

• 3.5mm stereo jack

• Port USB-C

• Bluetooth

Rozdzielczość dźwięku USB: 16bit/48KHz

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.3

Profile obsługiwane przez Bluetooth:

• A2DP (bezprzewodowy stereofoniczny Bluetooth)

• AVRCP (zdalne sterowanie Bluetooth)

Kodek audio Bluetooth: SBC

Zasięg działania Bluetooth: Do 10m

Minimalne wymagania systemowe

Dźwięk USB na PC lub Mac

•Dostępny port USB-A

•USB 2.0

PS4 / PS5

•Dostępny port USB-A

•USB 2.0

Dźwięk Bluetooth

iOS

•iPhone'y / iPady z funkcją Bluetoothdo bezprzewodowego przesyłania dźwięku.

Android

•Telefony / tablety z Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania dźwięku.

Dźwięk analogowy

•Obsługuje wejście 3,5mm z urządzeń audio.

Zawartość opakowania

•1 x Creative Stage Air V2

•1 x kabel USB-C do USB-A

•1 x 3,5mm przewód stereo-stereo (1,2m)