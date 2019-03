Cooler Master wprowadza nowe słuchawki dokanałowe

Słuchanie muzyki gdziekolwiek pójdziemy - ta idea pozostaje żywa od czasów legendarnego Walkmana Sony. Dziś zaawansowany odtwarzacz muzyki każdy trzyma w kieszeni. To czego potrzeba, to dobrych, mobilnych słuchawek. Nowe modele: MH710 i MH703 zdaniem producenta są właśnie tym, czego mobilny słuchacz potrzebuje.

Producent kojarzony zwykle z układami chłodzenia i obudowami, robi także wiele różnych urządzeń, w tym cenione, głównie przez graczy, słuchawki. Dwa nowe modele, Cooler Master MH710 i MH703, skierowane są do mobilnych użytkowników. Dzięki konstrukcji dokanałowej, małym rozmiarom i wadze, idealnie nadadzą się na zewnątrz.

Cooler Master MH710 i MH703 są do siebie bardzo podobne. Korzystają z tego samego, 10-milimetrowego przetwornika. To, jak na słuchawki dokanałowe, duży głośnik. Dzięki temu dźwięk jaki odbieramy powinien być nieco pełniejszy. Producent załączył także wymienne, silikonowe nakładki, pozwalające dopasować słuchawki do kształtu ucha użytkownika. Obydwa modele mogą pochwalić się aluminiową obudową oraz kablem w oplocie tekstylnym. Ponadto nowe słuchawki wyposażono w mikrofon wielokierunkowy.

To co różni dwa nowe modele Cooler Mastera, to nieco odmienna stylistyka oraz zastosowana w MH710 technologia FFX 2.0. Pozwala ona na przełączanie się między trybami działania - muzycznym i poświęcony grom. Technologia zmienia więc charakterystykę brzmienia.

Produkty wyceniono na kwotę 279 zł za model MH710 oraz 186 zł za MH703.

Dane techniczne:

Cooler Master MH710:

• Średnica głośników: 10 mm

• Impedancja: 16 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 2000 Hz

• Czułość: 112 dB +/- 3 dB (bez FFX 2.0) / 98 dB +/- 3 dB (FFX 2.0)

• Długość kabla: 1,3 m (adapter audio 0,3 m)

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -42 dB +/-4 dB

• Odstęp sygnału od szumu: 58 dB lub więcej

Cooler Master MH703:

• Średnica głośników: 10 mm

• Impedancja: 16 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 2000 Hz

• Czułość: 100 dB +/- 3dB

• Długość kabla: 1,3 m (adapter audio 0,3 m)

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -42 dB +/-4 dB

• Odstęp sygnału od szumu: 58 dB lub więcej