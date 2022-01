Cooler Master powraca z nową obudową HAF 500

Ogromna, funkcjonalna, dedykowana entuzjastom obudowa Cooler Master HAF 500 powraca. Od progu nabywcę witają 200-milimetrowe wentylatory z iluminacją ARGB LED. Wewnątrz kryje się dodatkowe śmigło chłodzące GPU, miejsce na płyty E-ATX i dwie chłodnice 360 mm.

Cooler Master HAF 500 to ważąca niemal dziesięć kilogramów konstrukcja dla entuzjastów. Przedni panel typu mesh ujawnia dwa fabryczne wentylatory ARGB o średnicy 200 milimetrów każdy, tłoczące chłodne powietrze do wnętrza. W chłodzeniu GPU, które może mieć do 410 mm długości, wspomaga je kolejny, odchylany wentylator SickleFlow 120 mm. Ciąg powietrza podtrzymuje czwarte, 120-milimetrowe śmigło SickleFlow z podświetleniem ARGB.

W obudowie Cooler Master HAF 500 zmieszczą się coolery CPU o wysokości do 167 milimetrów, jak również chłodzenia AiO. Producent przewidział trzy miejsca montażowe, z których dwa są w stanie przyjąć radiatory o długości 360 mm. Trzecia chłodnica może mieć 120 mm. Osoby, które zdecydują się pozostać przy opcji powietrznej, mogą dołożyć dodatkowe wentylatory na demontowalnym, górnym panelu. Jest tam miejsce na dwa kolejne, 200-milimetrowe śmigła.

Zarządzanie okablowaniem wewnątrz obudowy Cooler Master HAF 500 ułatwia 30-milimetrowa przestrzeń za stelażem płyty głównej. Czystość z kolei pomagają zachować fabryczne filtry przeciwkurzowe. Podzespoły można podziwiać poprzez duże okno. Jest ono wykonane z hartowanego szkła, a do jego zdjęcia nie są potrzebne żadne narzędzia. W standardzie model HAF 500 oferuje hub ARGB/PWM z opcją sterowania z poziomu panelu I/O.

Wspomniany panel zawiera ponadto złącze audio typu combo, jak również trzy porty USB. Dwa z nich są w wersji 3.2 Gen 1 ze standardowym gniazdem typu A, natomiast ostatni to port w wersji 3.2 Gen 2 ze złączem typu C. Obudowa Cooler Master HAF 500 posiada siedem slotów na karty rozszerzeń PCIe oraz cztery miejsca na dyski. Dwie zatoki są przeznaczone do montażu nośników 2,5”, zaś kolejne dwie przyjmą zarówno 2,5- jak i 3,5-calowe napędy.

Osoby, które rozważają zakup prezentowanej obudowy, nie powinny zbyt długo czekać - rynkowy debiut powinien odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Obudowa Cooler Master HAF 500 została wyceniona na ok. 560 zł

Dane techniczne:

• model: HAF 500

• dostępne opcje kolorystyczne: czarna, biała

• format: E-ATX midi tower

• wymiary: 516 x 224 x 510 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• waga: 9,5 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX (do 12 x 14,1”), ATX, m-ATX, m-ITX, SSI CEB

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 167 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2

• liczba zatok 3,5” / 2,5” Combo: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm, 2 x 140 mm lub 2 x 200 mm na górze

o 3 x 120 mm, 2 x 140 mm lub 2 x 200 mm z przodu (zainstalowane 2 x 200 mm ARGB LED)

o 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm ARGB LED)

o 1 x wewnętrzny na klatce na dyski (zainstalowany 1 x 120 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o chłodnica 120/240/360 mm na górze

o chłodnica 120/240/280/360 mm z przodu

o chłodnica 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.2 Gen 1

o 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

o 1 x wejście/wyjście audio

o 1 x przycisk huba ARGB/PWM