Cooler Master: Notepal U2 Plus V2 - podstawka z regulacją położenia wentylatorów

Cooler Master Notepal U2 Plus V2 to podstawka pod laptop, która oferuje niską wagę i wszechstronność. Jej konstrukcja łączy włókno poliestrowe i aluminium, a położenie wentylatorów da się dostosować do posiadanego komputera.

Cooler Master Notepal U2 Plus V2 to podstawka pod laptop, którą wyróżnia niezwykle smukła konstrukcja i niska waga. Swój cel producent osiągnął łącząc aluminium z włóknem poliestrowym. W rezultacie całość waży niewiele ponad 500 g i zapewnia optymalny (zdaniem projektantów) kąt pochylenia laptopa wynoszący 12 stopni. Zsuwaniu się komputera skutecznie mają zapobiec gumowe wstawki.



Perforowana, aluminiowa tafla pełni rolę podpórki i radiatora. Jednocześnie jest ona elementem, do którego mocowane są dwa wentylatory o średnicy 80 mm. Tym, co ją wyróżnia jest to, że nie mają one stałego położenia. Użytkownik może je samodzielnie przesunąć i skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie znajdują się otwory wentylacyjne komputera, zwiększając tym samym efektywność chłodzenia.



Śmigła wirują z prędkością do 2000 obrotów na minutę, przepompowując około 53 m sześcienne powietrza w ciągu godziny. Jednocześnie producent deklaruje, że poprawiona cyrkulacja powietrza nie jest okupiona nadmiernym hałasem. Podstawka Cooler Master Notepal U2 Plus V2 ma generować maksymalnie 21 dBA. Jest to niewiele więcej, niż w przypadku szeptu, który według Wikipedii ma około 20 dBA.

Podstawkę Notepal U2 Plus V2 wyceniono na ok. 129 zł.