Cooler Master MWE 500 White V2 - solidna podstawa

Zasilacz Cooler Master MWE 500 White V2 to ukłon w stronę osób, które stawiają na najlepszy stosunek jakości do ceny. Prezentowany model oferuje moc 500 W i ma zachowywać wysoką sprawność, stabilność i nie hałasować nadmiernie. A to wszystko bez drenowania portfela.

Cooler Master MWE 500 White V2 to zasilacz o mocy 500 W. Wystarczy ona do budowy mocnego PC do gier i pracy, opartego na komponentach z górnych lokat rankingów wydajności. Jednostka wyposażona jest w aktywne PFC, konwertery napięcia DC-DC, układ rezonansowy LLC i posiada pojedynczą szynę +12V. Producent obiecuje stabilne napięcia dla wszystkich komponentów i wysoką sprawność.

Ta ostatnia wynosi średnio około 85%, co potwierdzono certyfikatem 80 Plus. Efektywność ma iść w parze z kulturą pracy. Wewnątrz zasilacza Cooler Master MWE 500 White V2 znalazł się wentylator o średnicy 120 mm z łożyskowaniem HDB. Jego prędkość obrotowa jest zależna od obciążenia i panujących wewnątrz PSU temperatur. Według producenta hałas nigdy nie przekracza poziomu 31 dB(A), a więc szumów tła w domu.

Zasilacz Cooler Master MWE 500 White V2 jest zgodny ze standardem ATX v2.52. Oferuje on płaskie okablowanie, które ma ułatwiać obieg powietrza w obudowie. Zestaw przewodów obejmuje sześć wtyczek SATA, trzy czteropinowe oraz dwie PCI-Express. Wszystkie kable są przytwierdzone na stałe. Na pokładzie znalazł się pakiet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, SCP, UVP i OTP) chroniących podłączony sprzęt.

Zasilacz Cooler Master MWE 500 White V2 jest już dostępny na rynku. Jego cena wynosi około 170 złotych. Osoby, dla których moc 500 W jest niewystarczająca, mogą sięgnąć po mocniejsze modele z serii MWE White V2. Dostępne są jednostki o mocy do 750 W, a ich ceny nie odbiegają znacznie od poziomu prezentowanej “pięćsetki”.

Dane techniczne:

• wymiary: 140 x 150 x 86 mm

• wentylator: 120 x 120 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: do 1500 obr./min.

• PFC: aktywne

• głośność:

o przy obciążeniu 20%: do 11,77 dB(A)

o przy obciążeniu 50%: do 18,3 dB(A)

o przy obciążeniu 100%: do 31 dB(A)

• sprawność: certyfikat 80 Plus standard (typowa efektywność na poziomie 85%)

• wersja standardu ATX: 2.52

• zabezpieczenia: OVP, OPP, SCP, UVP, OTP

• okablowanie:

o ATX 24-pin x1

o EPS 4+4 pin x1

o SATA x6

o peryferyjne 4 pin x3

o PCI-E 6+2 pin x2

• rodzaj okablowania: płaskie, niemodularne