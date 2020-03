Cooler Master MS110 - minimalistyczne centrum sterowania

Cooler Master MS110 to składający się z klawiatury i myszy zestaw dla graczy. Producent obiecuje trwałość i wysoką precyzję, podkreślając jednocześnie prostotę designu i obecność wielostrefowego podświetlenia RGB LED.

Cooler Master MS110 to pakiet w postaci gamingowej klawiatury i myszy. Ta pierwsza posiada autorskie, liniowe przełączniki, które mają zapewniać lepszą responsywność i trwałość niż standardowe membranówki. Producent deklaruje żywotność przełączników na poziomie 50 milionów kliknięć. Jest to kilkukrotnie więcej niż w przypadku zwykłych klawiatur i praktycznie tyle samo, co obiecują producenci popularnych przełączników mechanicznych.

Klawiatura wchodząca w skład zestawu Cooler Master MS110 ma sześciostrefowe podświetlenie RGB LED, zestaw przycisków multimedialnych i system anti-ghosting. Zapobiega on blokowaniu się klawiszy w sytuacjach, gdy wiele z nich jest wciśniętych jednocześnie. W prezentowanym modelu producent zapewnia, że mechanizm działa skutecznie dla maksymalnie 26 klawiszy. Powinien zatem z nawiązką spełnić oczekiwania nawet dwuosobowych drużyn korzystających z jednej klawiatury.

Zestaw Cooler Master MS110 zawiera także gamingową mysz. Ma ona sensor optyczny PixArt 5050 o rozdzielczości 3200 DPI oraz sześć przycisków. Urządzenie jest adresowane do praworęcznych graczy, choć symetryczny kształt obudowy nie wyklucza z gry osób leworęcznych. Producent podkreśla użycie powłoki, która ma przełożyć się na większą trwałość i wyższy komfort użytkowania gryzonia. Dopełnieniem jest trójstrefowe podświetlenie RGB LED, które pozwala na personalizację wskaźnika.

Zestaw Cooler Master MS110 jest już dostępny w polskich sklepach. Zainteresowani zakupem powinni przygotować kwotę około 250 zł.