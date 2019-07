Cooler Master MasterBox MS600 - prosto i elegancko

Nie każdy komputer musi cechować się agresywnym wyglądem, dziesiątkami wielobarwnych LED-ów i krzykliwymi kolorami. Dla tych użytkowników, którzy wolą stonowaną elegancję Cooler Master ma nową obudowę z serii MasterBox.

Gładki panel przedni i górny wykonany z jednego, dużego, zagiętego kawałka metalu nadają nowej obudowie Cooler Master MasterBox MS600 stylowego wyglądu. Ich uzupełnieniem jest panel boczny wykonany z hartowanego szkła, dzięki któremu możemy zajrzeć do wnętrza komputera. Całość prezentuje się niezwykle elegancko.

Obudowa to jednak nie tylko wygląd, ale też kwestie użytkowe. Te w nowej konstrukcji Cooler Master są na wysokim poziomie. Wewnątrz można zamontować do trzech wentylatorów 120 mm (jeden, z tyłu, znajduje się w MS600 już fabrycznie). Nic nie stoi na przeszkodzie by dwa z nich zastąpić większymi, 140-milimetrowymi. Miłośnicy chłodzenia wodnego mogą zamontować zestawy z radiatorami do 240 mm (przód) i 120 mm (tył).

Wewnątrz można zainstalować nawet największe karty graficzne (do 400 mm) i duże układy chłodzenia dla CPU (do 163 mm wysokości). Obudowa posiada oczywiście system zarządzania kablami oraz panel przedni obsługujący USB 3.1 gen. 1. Cooler Master MasterBox MS600 jest dostępna w dwóch kolorach: srebrnym i białym.

Cena obudowy Cooler Master MasterBox MS600 wynosi 219 zł.

Dane techniczne:

• Standard Midi ATX

• Standard płyty głównej: mini-ITX, Micro-ATX, ATX

• Standard zasilacza: ATX

• Liczba slotów z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 2

• Liczba zatok na dyski 2,5”: od 2 do 4 (kosztem 3,5”)

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 163 mm

• Wymiary: 460 x 213 x 446 mm

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm

- tył - 1 x 120 mm (fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm)

• Radiator chłodzenia wodnego:

- maksymalnie 240 mm (przód)

- maksymalnie 120 mm (tył)