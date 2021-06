Cooler Master: MasterBox MB600L V2 wkracza na salony

Subtelna i przestronna obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 trafiła już do sklepów. Za szczotkowanym frontem kryją się pokaźne wloty powietrza i przestrzeń na wydajne komponenty. Producent przygotował cztery wersje, które mają pozwolić użytkownikom na wybór najbardziej optymalnej konfiguracji.

Nowa wersja “sześćsetki” wyraźnie czerpie z mniejszego modelu MB400L. Tu jednak jest miejsce na pełnowymiarowe płyty ATX. W wybranych wersjach zmieszczą się też napędy 5,25”. Każdorazowo przód obudowy jest wykonany ze szczotkowanego aluminium i ma dyskretne, transparentne logo producenta. Po zainstalowaniu wewnątrz podświetlanego wentylatora, mieni się, ożywiając stonowany front konstrukcji.



Obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 posiada siedem slotów na karty PCIe i pozwala na montaż coolerów procesora o wysokości do 161 mm. Do tego można dołożyć sześć kolejnych śmigieł, a utrzymanie wnętrza w czystości mają ułatwić zainstalowane filtry przeciwkurzowe. W wersjach z zatoką 5,25” da się zamontować trzy chłodnice cieczy, przy czym największa nie powinna mierzyć więcej niż 360 mm. Jest też miejsce na kartę graficzną o długości do 400 mm i 180-milimetrowy zasilacz.



Modele bez miejsca na napęd optyczny są nieco mniejsze. Karta graficzna może tam mieć nie więcej niż 350 mm, a zasilacz maksymalnie 160 mm. Fani chłodzeń wodnych powinni wybierać spośród radiatorów o długości do 280 mm. Zainstalowane wewnątrz komponenty da się wyeksponować poprzez okna ze szkła hartowanego lub ukryć za stalową ścianką. Funkcjonalność uzupełnia panel I/O z dwoma portami USB typu A (3.2 Gen 1) i gniazdem audio typu combo.



Obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 jest już dostępna w polskich sklepach. Jej ceny nieznacznie różnią się w zależności od wybranego wariantu. Każdorazowo oscylują jednak w okolicach 300 zł.