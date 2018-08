Cooler Master MasterBox MB530P - nowa obudowa z najwyższej półki

Tajwański producent znany z produkcji obudów, akcesoriów i układów chłodzenia wprowadza na rynek nowy model z serii MasterBox. Ta wiadomość powinna ucieszyć bardziej wymagających użytkowników.

Seria MasterBox powiększa się. Do dotychczasowych MB510L, MB511 oraz MB520 dołącza teraz model MB530P. To, co wyróżnia nową obudowę spośród pozostałych MasterBoxów to oba panele boczne i przód z hartowanego szkła. Nowa konstrukcja oprócz eleganckiego wyglądu, umożliwia spojrzenie do środka komputera. To dość nietypowe rozwiązanie stylistyczne, zwykle bowiem przezroczysty jest tylko panel osłaniający płytę główną. Ponadto producent deklaruje, że MB530P jest solidna i mało podatna na uszkodzenia.

MasterBox MB530P ma też kilka innych cech, o których należy wspomnieć. Jedną z nich jest podświetlenie ARGB. W komplecie znajduje się specjalny rozgałęźnik dla sygnału kontrolującego iluminację. Kolorem i sposobem pracy podświetlenia można sterować za pomocą aplikacji odpowiedniej płyty głównej. Podświetlenie w MB530P jest zgodne z systemami ASUSA, Gigabyte’a, MSI i ASRock’a.

Dość imponujący jest także wachlarz możliwości, który obudowa Cooler Master MasterBox MB530P oferuje w zakresie chłodzenia. Można w niej zamontować maksymalnie sześć dużych, 120-milimetrowych wentylatorów lub do dwóch zestawów chłodzenia wodnego. Fabrycznie w obudowie znajdują się już trzy wentylatory z podświetleniem ARGB oraz kontroler do sterowania iluminacją. Dodatkową zaletą MB530P jest także beznarzędziowy system montowania nośników danych.

Obudowa ma być dostępna na rynku w cenie ok. 510 zł.