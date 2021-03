Cooler Master: efektowny wspornik dla kart MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket

Topowe karty graficzne często imponują nie tylko osiągami, ale i gabarytami. Duże układy chłodzenia zapewniają optymalne temperatury, ale i swoje ważą. Dla osób, które borykają się z ciężkimi konstrukcjami firma Cooler Master przygotowała wspornik GPU, który ma być nie tylko praktyczny, ale i efektowny.

Wspornik GPU z logo firmy Cooler Master to konstrukcja wykonana głównie z hartowanego szkła. Producent zatopił w niej podświetlenie ARGB, które podświetla krawędzie konstrukcji. Zwolennicy subtelniejszego podejścia mogą iluminację całkowicie wyłączyć.



Jedną z zalet wspornika MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket ma być całkowicie beznarzędziowy montaż. Projektanci postawili na silny magnes, który ma skutecznie przytwierdzić akcesorium do podłoża. Producent podkreśla też szeroką kompatybilność, dzięki płynnej regulacji wysokości podparcia w zakresie od 41 mm do 171 mm.



Uchwyt firmy Cooler Master można zamontować zarówno na końcu karty graficznej, jak i z boku, bliżej panelu bocznego. Tym samym użytkownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem optymalnego miejsca podparcia posiadanego już GPU. Ważący 140 g wspornik ma sobie radzić z podparciem nawet najcięższych kart, skutecznie chroniąc slot PCI-Express przed wyginaniem.



Wspornik Cooler Master MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jego cena powinna oscylować w okolicy 100 zł.