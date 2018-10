Cooler Master: dwustronna podkładka z podświetleniem RGB

Cooler Master, znany przede wszystkim z produkcji obudów i układów chłodzenia, tworzy także urządzenia peryferyjne dla graczy. Jeżeli myślisz, że podkładka pod mysz to nudna i pozbawiona polotu sprawa, przeczytaj dalej.

Masteraccessory MP860 to podkładka, którą musimy… podłączyć do komputera. Nie jest to wprawdzie konieczne, ale tylko tak zdołamy skorzystać w pełni z jej możliwości. Urządzenie posiada podświetlenie LED RGB, a dzięki oprogramowaniu użytkownik może zarządzać paletą barw lub natężeniem światła. Można też skorzystać z kilku trybów iluminacji, jak fala czy oddychanie.

Rynek podkładek dla graczy obfituje w produkty oferujące różne rodzaje powierzchni roboczej. Jedne z nich charakteryzuje większa precyzja, inne zaś są preferowane przez graczy ceniących sobie szybkość prowadzenia myszy. W Masteraccessory MP860 mamy do czynienia z konstrukcją dwustronną. By zmienić rodzaj powierzchni, wystarczy podkładkę odwrócić. Z jednej strony mamy materiał, z drugiej gładkie aluminium.

Cooler Master MP860 jest dość sporych rozmiarów (36x26 cm). Jest też dość gruba (do 10 mm), co jest w pełni uzasadnione zważywszy na jej konstrukcję. Podkładka korzysta z interfejsu USB, a jej kabel ma długość 1,2 m.

Podkładka Masteraccessory MP860 wkrótce będzie dostępna w sprzedaży, a jej cena ma wynosić 370 zł.