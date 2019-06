Co pokazało INNO3D na Computex 2019?

Targi Computex za nami. Producent kart graficznych, firma INNO3D zaprezentowała się z imponującym stoiskiem podczas największych targów technologicznych w Azji.

Rozgrywające się w Tajpej, targi, to nie tylko miejsce światowych premier nowych urządzeń. To także znakomita okazja dla producentów do pokazania swojej oferty, dokonań i pomysłów. Nie da się ukryć, że uczestnictwo w tej imprezie to także kwestia pewnego prestiżu. INNO3D miało się czym pochwalić podczas wydarzenia. Producent z Hong Kongu pokazał się od… najbardziej podświetlonej strony.

Takie właśnie było stoisko tajwańskiej firmy - pełne wielobarwnego podświetlenia, nawiązującego do designu współczesnych komputerów gamingowych i tworzonych przez INNO3D kart graficznych. Gamingowa stylistyka stoiska to jednak nie tylko efekt LED-ów, a także rozgrywanych na nim turniejów dla uczestników. Mogli oni zmierzyć się w “Battlefield V”, korzystając przy tym z komputerów wyposażonych w wydajne karty graficzne iCHILL X3 JEKYLL 2080 i iCHILL BLACK 2080 Ti oraz podświetlane pamięci INNO3D iCHILL memory. Dla osób o mniej gamingowych zainteresowaniach ciekawostką były z pewnością produkowane przez INNO3D wyspecjalizowane koparki kryptowalut.

Można było zobaczyć na żywo karty graficzne z serii chłodzonych cieczą - iCHILL Frostbite oraz iCHILL Black. Globalny dyrektor ds. Marketingu w INNO3D, Derek Ng powiedział: „Nieustannie staramy się opracowywać nowe pomysły i rozwiązania, dokładamy wszelkich starań, aby były one prezentowane podczas jednej z największych imprez IT. Mam dla was, fanów ekstremalnie wydajnej grafiki ważny komentarz: bądźcie czujni, bądźcie aktywni w mediach społecznościowych, ponieważ coś wisi w powietrzu i bardzo cieszymy się, że możemy nad tym czymś pracować. Tak, to jest cisza przed burzą”.