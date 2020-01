CES 2020: Cooler Master MM831 - lekka, bezprzewodowa mysz dla snajperów

Mysz Cooler Master MM831 to, jak twierdzi producent, wszystko, czego potrzebuje gracz. Ma być prawdziwie (bez)przewodowa, ergonomiczna i wytrzymała, a przy tym zabójczo precyzyjna.

Cooler Master MM831 to prawdziwie hybrydowa mysz dla graczy. Z urządzeniami można ją podłączyć poprzez przewód, drogą bezprzewodową poprzez odbiornik działający w paśmie 2,4 GHz oraz przez Bluetooth. Decydując się na pierwsze dwie opcje można liczyć na czasy reakcji na poziomie jednej milisekundy. W przypadku łączności Bluetooth próbkowanie odbywa się z częstotliwością 125 Hz, a więc co osiem milisekund.



Bezprzewodowe jest także ładowanie. Mysz Cooler Master MM831 obsługuje standard Qi (1.2), dzięki czemu można uzupełniać energię za pomocą dowolnej maty bezprzewodowej czy nawet telefonu z ładowaniem zwrotnym. W pakiecie nie zabrakło również podświetlenia RGB LED, które pozwala gryzoniowi nadać indywidualny charakter przy pomocy dołączonego oprogramowania producenta.

Oprócz dostosowania efektów świetlnych pozwala ono na zmianę mapowania przycisków, nagrywanie makr czy regulacja przyciągania kątowego, dając szerokie możliwości dostosowania funkcjonalności i zachowania myszki do potrzeb gracza. Wnętrze myszy Cooler Master MM831 skrywa sensor PixArt PAW 3335 o rozdzielczości 32000 DPI. Ma on pozwalać na śledzenie ruchów z szybkością do czterystu cali na sekundę i radzić sobie z przyspieszeniami rzędu czterdziestu g.

Mysz Cooler Master MM831 posiada przełączniki Omron (20 milionów kliknięć), gumowane ścianki boczne i wykonane z tworzywa PBT przyciski. Tak dobrane materiały mają zapewnić pewny chwyt i wysoką trwałość konstrukcji. Sam profil myszy jest zoptymalizowany dla osób praworęcznych, aczkolwiek symetryczny kształt obudowy pozwala na korzystanie z niej także osobom leworęcznym.

Mysz Cooler Master MM831 trafi na rynek w drugim kwartale bieżącego roku. W podobnym czasie pojawi się także limitowana edycja ultralekkiego modelu MM711 w nowych kolorach.