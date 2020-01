Bezpieczny dom pod czujnym okiem kamery Lanberg WiFi Smart Home

Monitoring wewnętrzny to nie tylko dobry sposób ochrony pomieszczeń, lecz także możliwość nadzoru np. małych domowników i pupili oraz pozostania z nimi w kontakcie.

Kamera Lanberg WiFi Smart Home to urządzenie do użytku wewnętrznego. Producent wyposażył je w mikrofon oraz głośnik, dzięki którym jesteśmy w stanie usłyszeć np. odgłosy domowników i mamy możliwość porozumienia się z nimi. Jest to opcja, którą z pewnością docenią rodzice pozostawiający swoje pociechy z opiekunkami czy właściciele zwierząt domowych.

Prezentowana kamera ma sensor o rozdzielczości 1080p oraz system diod IR. Wraz z szerokimi kątami widzenia, mają zapewniać wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Urządzenie obsługuje podwójne strumieniowanie, co pozwala na jednoczesne nagrywanie obrazu na karcie SD o pojemności do 32 GB i śledzenie poczynań domowników. W razie wykrycia określonych zdarzeń (np. ruchu), kamera może wysyłać użytkownikowi powiadomienia wraz ze stosowną informacją i uchwyconym kadrem.

Producent obiecuje łatwą, błyskawiczną konfigurację, która nie powinna zająć dłużej niż dwie minuty. Kontrolę nad kamerą WiFi Smart Home umożliwia darmowa aplikacja Tuya, dostępna na platformy iOS oraz Android. Urządzenie wspiera protokół IFTTT i współpracuje z głośnikami Google Home oraz Amazon Alexa.

Kamera Lanberg WiFi Smart Home jest już dostępna w sprzedaży i kosztuje ok. 280 zł.

Dane techniczne:

• model: SM01-IC20

• sensor: 2 Mpix (1080p), 1/2,7” CMOS

• kąt widzenia 85o

• tryb nocny: tak, diody IR, widoczność do 8-10 m, min. światło 0,01 Lux

• format nagrywania: H.264

• jakość nagrywania: 1080p@15 FPS

• komunikacja dwukierunkowa: tak

• łączność: USB, WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz

• zasilanie 5V / 1,5A