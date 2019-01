AVerMedia Live Gamer HD Lite - niedroga karta dla streamerów

Początki własnego kanału na Twitchu nie muszą być trudne. Od samego startu można też mieć dobrej jakości nagrania, bez wydawania olbrzymich pieniędzy. Jak? Potrzeba do tego dobra, ale niedroga karta do przechwytywania wideo. AVerMedia ma taką w swojej ofercie.



Karty do przechwytywania wideo, czy inaczej wideo-grabbery, pozwalają na dosyć swobodne tworzenie materiału wideo bez przeciążania, zwykle dostatecznie już zajętego zadaniami procesora. Dzięki sprzętowemu kodowaniu w popularnych kodekach, układy montowane w wideo-grabberach przejmują zadania związane z obliczeniami na potrzeby tworzenia plików wideo i robią to bardzo skutecznie. AVerMedia Live Gamer HD Lite (GL510E) to karta, która wprawdzie ustępuje możliwościami swoim droższym kuzynom, ale dla początkujących amatorów streamowania treści powinna w zupełności wystarczyć.

Co potrafi AVerMedia Live Gamer HD Lite? Przede wszystkim możemy za jej pomocą nagrywać wideo o rozdzielczości 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę. O ile w grach podobna wartość jest raczej nieakceptowalna, o tyle przy materiale filmowym jest w zupełności wystarczające (tzw. format kinowy to ledwie 24 klatki na sekundę). Całość nagrania zgrywana jest do pliku MPEG 4 (H.264+AAC), a więc formatu, który otwierany jest przez wszystkie popularne programy do edycji wideo.

Skoro mowa o programach, to warto podkreślić, że wraz z zestawem AVerMedia Live Gamer HD Lite użytkownik ma dostęp do aplikacji RECentral, pozwalającej na łatwe zarządzanie i edycję powstającego nagrania.

Urządzenie dostępne jest na polskim rynku w cenie ok. 400 zł.

Dane techniczne:

• interfejs: PCIe X1 (gen 2)

• wyjście : HDMI 2.0 + 2 x 3,5 mm mini-jack

• wejście: HDMI + 3,5 mm mini-jack

• obsługiwane rozdzielczości przechwytywania: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i

• szybkość nagrywania dla 1080p: 30 fps (60 Mbps)

• oprogramowanie: RECentral

• wymagania dla nagrywania 1080p:

- procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon X2 2,8 GHz

- 2 GB RAM

- karta graficzna z obsługą DirectX 10.0c