Asustor AS-U2.5G - co dwa gigabity to nie jeden

Pobranie ważącego niemal 100 GB filmu w jakości 4K UHD w mniej niż 5 minut? Zgranie 60 GB zdjęć z lustrzanki w nieco ponad 3 minuty? Tak szybki transfer danych mają zapewniać nowe karty sieciowe Asustor AS-U2.5G.

Tajwański producent twierdzi, że nadeszła pora na pożegnanie się ze znanymi od lat gigabitowymi kartami sieciowymi. Zaprezentowany adapter Asustor AS-U2.5G przekracza magiczną granicę 1 Gbit/s, oferując przepustowość na poziomie 2,5 Gbit/s. To oznacza realne transfery na poziomie nawet 300 MB/s, o ile nasze łącza są odpowiednio szybkie.

Wspomniany adapter komunikuje się za pomocą interfejsu USB 3.2 gen 1 typu C i cechuje się szeroką kompatybilnością. Można go podłączyć nie tylko do dysków sieciowych NAS firmy Asustor z oprogramowaniem ADM 3.4 i nowszym, lecz także do komputerów z systemami Windows i MacOS, o ile dysponują odpowiednim interfejsem.

Asustor AS-U2.5G może zatem stanowić ciekawą propozycję dla osób, które potrzebują najwyższych prędkości jaką zapewnia połączenie Ethernet. Jednocześnie jest to rozwiązanie dostępne niemal dla każdego. Dzięki zastosowaniu złącza USB typu C mogą z niego skorzystać zarówno posiadacze komputerów stacjonarnych, jak i laptopów.

Adapter Asustor AS-U2.5G ma trafić do sprzedaży w Polsce w bieżącym kwartale w cenie ok. 200 zł.

Wspierane platformy:

• Asustor ADM 3.4 i nowsze

• MacOS 10.4 i nowszy

• Windows XP, Vista, 7 SP1, 8.1, 10. (wersje 32-bitowe i 64-bitowe)

Kompatybilne dyski sieciowe Asustor:

• AS31/32/50/51/61/62/63/64/70/Nimbustor