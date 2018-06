ARCHOS Hello Connect – aplikacja do sterowania inteligentnym domem

ARCHOS nawiązał współpracę z firmą Tuya Smart - producentem zaawansowanych rozwiązań IoT. Efektem kooperacji obu marek jest aplikacja ARCHOS Hello Connect, która pozwala na wygodne zarządzanie ekosystemem urządzeń smart home. Również za pomocą komend głosowych.

Aplikacja pozwala sterować oświetleniem, inteligentnymi gniazdkami i monitoringiem, a także zarządzać ogrzewaniem oraz klimatyzacją. Można ją zainstalować na smartfonie oraz asystentach domowych ARCHOS Hello oraz Mate – kompatybilnym zarówno z Google Assistant jak i Amazon Alexa. W przypadku obu rozwiązań wspierane są komendy głosowe. ARCHOS Hello Connect wspiera użytkownika w codziennych czynnościach, pozwalając oszczędzić czas i umożliwiając planowanie pracy urządzeń podłączonych do systemów inteligentnego domu.

ARCHOS Smart WiFi Bulb

Do końca 2018 roku, ARCHOS planuje wprowadzenie nowej linii inteligentnych produktów, które będą w stanie korzystać z aplikacji Hello Connect oraz będą współpracować z asystentami domowymi ARCHOS Hello oraz ARCHOS Mate. Pierwszym tego typu produktem będzie żarówka ARCHOS Smart WiFi Bulb, która w sprzedaży pojawi się już wkrótce – zadebiutuje razem z asystentem Hello (wykorzystującym Google Assistant). Sugerowana cena detaliczna żarówki na rynku europejskim została ustalona na poziomie 19,99 euro.