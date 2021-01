Architektura NVIDIA Ampere na pokładzie ponad 70 nowych laptopów z kartami GeForce RTX

Dzisiejsza premiera ponad 70 modeli laptopów wyposażonych w karty graficzne GeForce® RTX™ serii 30 rozpoczyna nową erę komputerów przenośnych z architekturą NVIDIA Ampere.

Nowa generacja laptopów, dostępnych już od 999 USD, została stworzona w oparciu o technikę Max-Q 3. generacji, która umożliwia tworzenie smukłych i lekkich komputerów. Nowe laptopy, dużo wydajniejsze niż modele z lat poprzednich, cechują się nawet dwukrotnie większą efektywnością energetyczną.

Nowe karty graficzne RTX serii 30 dla laptopów zapewniają piorunujące wrażenia w grach obsługujących technikę śledzenia promieni, takich jak Cyberpunk 2077, a setki kreatywnych aplikacji akcelerowanych przez procesory graficzne umożliwiają tworzenie niesamowitych dzieł.

„Architektura NVIDIA Ampere podbiła już rynek komputerów biurkowych, a teraz trafia do najszybszych laptopów na świecie”, powiedział Kaustubh Sanghani, wiceprezes i dyrektor generalny działu GeForce OEM w firmie NVIDIA. „Wydajność energetyczna ma największe znaczenie w laptopach do gier – czyli na rynku, który w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrósł aż siedmiokrotnie. Nowe smukłe i lekkie systemy są oparte na naszej autorskiej technice Max-Q, gdzie działanie każdego podzespołu komputera – procesora centralnego, karty graficznej, płyty głównej, układów zasilających oraz chłodzących, jest nieustannie optymalizowane pod kątem mocy i wydajności”.

Sprzedaż nowych laptopów rozpocznie się na całym świecie jeszcze w tym miesiącu. Na rynku pojawią się najpierw modele z kartami graficznymi GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070, a następnie modele z kartami GeForce RTX 3060.

● GeForce RTX 3060 pozwala osiągnąć nawet 90 klatek na sekundę w najnowszych grach z ustawieniami jakości „ultra” w rozdzielczości 1080p. Ceny laptopów z kartami RTX 3060 zaczynają się od 999 USD, a ich wydajność znacznie przewyższa modele wyposażone w poprzednią flagową kartę graficzną, GeForce RTX 2080 SUPER, które kosztowały przeciętnie 2500 USD.

● GeForce RTX 3070 to prawdziwy potwór do gier i pozwala uzyskać nawet 90 klatek na sekundę z ustawieniami jakości „ultra” w rozdzielczości 1440p. Laptopy z kartami RTX 3070 są o 50% szybsze od poprzednich modeli z kartami RTX 2070 i będzie można je nabyć już za 1299 USD.

● GeForce RTX 3080 to nowa flagowa karta graficzna firmy NVIDIA, przeznaczona dla laptopów. Układ ten może być wyposażony nawet w 16 GB pamięci wideo GDDR6 i będzie obecny w najszybszych laptopach dla graczy i twórców. W grach może osiągnąć ponad 100 klatek na sekundę z ustawieniami jakości „ultra” w rozdzielczości 1440p. Laptopy wyposażone w karty graficzne RTX 3080 będzie można nabyć już od 1999 USD.

Technika Max-Q 3. generacji zapewnia optymalną moc i wydajność

W trzeciej generacji techniki Max-Q zastosowano osiągnięcia sztucznej inteligencji i nowe optymalizacje systemowe, aby uczynić wysokowydajne laptopy do gier jeszcze szybszymi i lepszymi niż kiedykolwiek. Są to między innymi:

● Dynamic Boost 2.0: Typowe laptopy do gier regulują moc procesora centralnego i graficznego podczas pracy. Warto jednak pamiętać, że gry i kreatywne aplikacje są dynamiczne, a ich wymagania wobec komputera zmieniają się z klatki na klatkę. W ramach techniki Dynamic Boost 2.0, sieci sztucznej inteligencji nieustannie balansują mocą procesora centralnego i procesora graficznego, a teraz także pamięcią procesora graficznego – dbając, by te zasoby były zawsze dostępne tam, gdzie są najbardziej potrzebne – bez ustanku optymalizując pracę komputera w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

● WhisperMode 2.0: Tryb WhisperMode 2.0, dostępny w każdym laptopie z kartą graficzną GeForce RTX serii 30, został przeprojektowany od podstaw i zapewnia nową jakość w regulacji poziomu hałasu emitowanego przez komputer. Po wybraniu trybu pracy, algorytmy WhisperMode 2.0 kierowane sztuczną inteligencją zarządzają procesorem centralnym, graficznym, temperaturą komputera i prędkością wentylatorów, aby zapewnić doskonałą kulturę pracy przy najlepszej możliwej wydajności.

● Technika Resizable BAR: Ta nowoczesna technika, będąca częścią specyfikacji złącza PCI Express, zapewnia procesorowi centralnemu dostęp do całej pamięci karty graficznej, co owocuje wzrostem wydajności w wielu grach.

● NVIDIA DLSS: Technika NVIDIA Deep Learning Super Sampling wykorzystuje moc SI oraz rdzeni tensorowych RTX w celu zapewnienia dwukrotnie większej wydajności przy tym samym poborze mocy. Aby wyświetlić pojedynczą klatkę w rozdzielczości 1440p,procesor graficzny musi obliczyć prawie 4 miliony pikseli. NVIDIA DLSS wymaga przetworzenia o wiele mniejszej liczby pikseli, co poprawia efektywność energetyczną procesora graficznego i wydajność w grach.

Wielokrotnie nagradzana architektura NVIDIA Ampere oraz nowe sposoby rozgrywki

Nowe karty graficzne dla laptopów wyposażone są w multiprocesory architektury NVIDIA Ampere, które oferują dwukrotnie większą przepustowość operacji FP32, zapewniając znacznie wyższą wydajność – w tym także w przeliczeniu na każdy wat pobranej mocy. Zawierają one nowe, dedykowane rdzenie RT, które zapewniają dwukrotnie większą przepustowość niż poprzednia generacja, oraz nowe rdzenie tensorowe 3. generacji, których przepustowość jest nawet dwukrotnie większa niż poprzednich wersji. To właśnie na nich oparta jest technologia NVIDIA DLSS, która zwiększa wydajność w grach.

Nowe laptopy zapewniają ponadto graczom i twórcom treści nowe narzędzia, takie jak NVIDIA Broadcast, które zamienia każdy pokój w domowe studio telewizyjne dzięki mocy sztucznej inteligencji; NVIDIA Reflex, które przyspiesza gry esportowe; aplikację GeForce Experience™, która umożliwia nagrywanie i udostępnianie filmów oraz transmisji znajomym; a także platformę NVIDIA Studio, przyspieszającą i optymalizującą wymagające aplikacje do tworzenia treści.

Laptopy esportowe do rozgrywki z płynnością ponad 240 kl./s

Prawie trzy czwarte graczy korzystających z laptopów gra w gry esportowe, co poskutkowało wzrostem popularności laptopów z wyświetlaczami o wysokiej częstotliwości odświeżania – sprzedaż takich komputerów wzrosła w ubiegłym roku dwukrotnie. Ponad połowa nowych laptopów wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX serii 30 będzie obsługiwać częstotliwość odświeżania 240 Hz lub wyższą.

Dzięki wydajności kart graficznych GeForce RTX 3080, gracze będą mogli grać w swoie ulubione tytuły, takie jak Overwatch, Rainbow Six, Valorant czy Fortnite w jakości 240 klatek na sekundę. Ponadto technika NVIDIA Reflex pozwala zmniejszyć opóźnienia w grach poniżej 20 ms, pozwalając graczom osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Laptopy Studio wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 30

Dzięki architekturze NVIDIA Ampere, proces renderowania na laptopach Studio jest nawet dwukrotnie szybszy niż na modelach poprzedniej generacji i do 30 razy szybszy w porównaniu z procesorami centralnymi. Edytory wideo mogą przetwarzać materiały filmowe w formacie 8K RAW, wykorzystywać sztuczną inteligencję w celu uproszczenia przepływu pracy i skrócenia czasu kodowania nawet o 75 procent. Artyści otrzymują do dyspozycji nawet 16 GB pamięci graficznej, zyskując możliwość pracy z ogromnymi zasobami lub wieloma aplikacjami jednocześnie.

Partnerami OEM, którzy wprowadzą na rynek nowe laptopy NVIDIA Studio z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30 wykorzystującymi techniki Max-Q trzeciej generacji, są między innymi firmy ASUS, Gigabyte, MSI i Razer.

Dostępność

Sprzedaż laptopów wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX serii 30 rozpocznie się 26 stycznia. Na rynek trafią modele od najlepszych światowych producentów OEM, w tym firm Acer, Alienware, ASUS, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI i Razer. Nowe komputery będą również dostępne od lokalnych producentów OEM i systemów, takich jak Aftershock, CyberPower PC, Digital Storm, Dream Machines, Eluktronics, Falcon NW, Hasee, Hyperbook, Maingear, Mechrevo, Mouse, Origin PC, PC Specialist, Scan, Schenker, Terrans Force, Thunderobot, oraz XOTIC PC. Ceny, konfiguracje i dostępność będą się różnić w zależności od regionu i poszczególnych partnerów.