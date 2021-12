AKTUALIZACJA ROZWIĄZANIA DYNAEDGE AR SMART GLASSES

Wraz z dynaEdge DE200, kolejną generacją wydajnego mobilnego urządzenia edge computing wyposażonego w Windows 10/11 Pro, udostępniona zostaje aktualizacja rozwiązania dynaEdge AR (Assisted Reality).

Rynek przetwarzania brzegowego znacznie przyspieszył w ciągu ostatniego roku. Stało się tak m.in. przez pandemię Covid-19, w wyniku której ponad połowa (52%) decydentów IT uznała, że decyzje zakupowe związane z przetwarzaniem brzegowym za ważniejsze niż przed nią*. Jednocześnie, większość pracowników (70%) uważa, iż AR spowoduje niewielkie lub znaczne zakłócenia w ich branży*. Jest ona postrzegana jako najbardziej przełomowa technologia wschodząca, wyprzedzająca AI, IoT i rozwiązania zapewniające cyberbezpieczeństwo (GlobalData). To z kolei napędza innowacje wokół infrastruktury brzegowej - IDC przewiduje 800% wzrost liczby aplikacji brzegowych do 2024 roku.

Nowe rozwiązanie dynaEdge AR zostało zaprojektowane w celu zapewnienia lekkiego, niewymagającej użycia rąk, narzędzia pracy mobilnej oraz poprawy wydajności, łączności i bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Przyspiesza ono scenariusze diagnostyczne i naprawcze, udostępnianie informacji i współpracę, przechwytywanie informacji i przetwarzanie danych - nawet w najbardziej odległych lokalizacjach.

Udoskonalenia - w tym 4G LTE, najnowsze procesory Intel® Core™ jedenastej generacji oraz Edge AI - dają pełną mobilność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa środowiska korporacyjnego dzięki systemowi operacyjnemu urządzenia:

• Szybsze połączenie dzięki integracji z 4G LTE: Wszędzie tam, gdzie jest sygnał 4G, pracownik może połączyć się z siecią - bez tetheringu lub polegania na sygnale WiFi

• Inteligentny obraz z Edge AI: Edge AI Engine poprawia jakość obrazu z kamery dzięki jego stabilizacji, kompensacji jasności i śledzeniu obiektów. Umożliwia także zakończenie przetwarzania strumieni wideo zanim odbiorca otrzyma obraz. Ponadto, silnik AI przetwarza strumień z kamery do DE200 i uruchamia oprogramowanie jako wirtualną kamerę. Edge AI można dodać do własnych rozwiązań programowych klientów

• Udoskonalone ładowanie i wydłużony czas pracy na baterii: Urządzenie oferuje do 6,5 godziny** czasu pracy na baterii. Ma uniwersalne złącze ładowania typu C – po podpięciu do niego opcjonalnego power banku, pracownik pierwszej linii może pracować zdalne przez cały dzień

• Zaawansowana moc: Zapewnia zwiększoną moc i pełną wydajność dzięki możliwości wyboru najnowszych procesorów Intel® Core™ i3, i5 oraz i7 jedenastej generacji

• Maksymalne bezpieczeństwo punktu końcowego: Działający w systemie Windows 10/11 Pro, dynaEdge DE200 obsługuje Active Directory. W połączeniu z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem obejmującym PIN i odcisk palca, zabezpiecza dane użytkownika końcowego. Klasyfikacja danych w urządzeniu może być użyta do określenia, w jaki sposób dane są udostępniane, co jest głównym wyzwaniem w wielu branżach

dynaEdge AR opracowano z myślą o branżach, w których szczególnie istotni są pracownicy pierwszej linii i działający w terenie. Mowa tu m.in. o: produkcji, inspekcji, logistyce i konserwacji oraz o służbach ratowniczych, opiece zdrowotnej i edukacji. Teraz, dzięki integracji z 4G LTE, rozwiązanie może wesprzeć m.in. osoby udzielające pierwszej pomocy, służby terenowe i parki narodowe.

„W czasie ostatnich 20 miesięcy rozwiązania mobilne typu edge computing i inteligentne okulary stały się integralną częścią wielu branż" - powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. –„Nasze najnowsze badania wykazały, że 63% decydentów IT planuje wprowadzić inteligentne okulary do swojej organizacji w ciągu najbliższych trzech lat, co sugeruje, że popularność tego rozwiązania będzie rosła. Trendy w pracy szybko ewoluują, a najnowsze rozwiązanie dynaEdge AR dowodzi, że rozumiemy, czego potrzebują nasi klienci, aby działać w świecie pracy hybrydowej".

Akcesoria

Nowe rozwiązanie dynaEdge AR obejmuje szereg akcesoriów, w tym oferujące różne możliwości montażu urządzenia typu „wearable” AR100 oraz futerały i kabury dla DE200.