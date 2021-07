Zalman LXII - stabilne zasilanie w rozsądnej cenie

AGON by AOC – nowe rozdanie dla graczy Autor: Ireneusz Rak | Źródło: informacja pras. | Data: 2021-07-30 54 | 0 Firma AOC, czołowy producent monitorów gamingowych i akcesoriów, prezentuje swoją markę parasolową AGON by AOC. Obejmuje ona wszystkie wyświetlacze i akcesoria dla graczy. Zarówno te, które już są dostępne w sprzedaży pod marką AOC, jak i przyszłe. Oferta AGON by AOC jest kierowana do wszystkich graczy...

Gioteck VX4 - ergonomiczny pad dla długodystansowców Autor: Ireneusz Rak | Źródło: informacja pras. | Data: 2021-07-30 56 | 0 Gioteck VX4 to kontroler adresowany do posiadaczy konsol Sony i komputerów PC. Jego atutami mają być lekkość, ergonomiczna konstrukcja oraz atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Gioteck VX4 w wersji przewodowej to ukłon w stronę graczy, którzy spędzają przed ekranem długie godziny. Producent zachwala jego ergonomiczny...