Noctua Chromax – przegląd dodatków

Firma Noctua poszerzyła niedawno swoją ofertę o sporo nowych produktów. Dokładniej rzecz biorąc pojawiła się seria Chromax, która ma zerwać z brązowo-beżowym designem i pozwolić użytkownikowi dobrać kolorystykę do swoich potrzeb. W skład nowej rodziny wchodzą cztery nowe wentylatory: NF-A15 HS-PWM, NF-A14 PWM, NF-A12 PWM oraz NF-S12A PWM z dopiskiem chomax.black.swap; sześć wielokolorowych, aluminiowych nakładek z serii NA-HCx pasujących na wieżowe chłodzenia procesora Noctua NH-U12S i NH-D15(S) oraz dwanaście przewodów zasilających i rozgałęziających dla wentylatorów opisanych jako NA-SYC1 i NA-SEC1. To właśnie tym wszystkim produktom przyjrzymy się bliżej w poniższym artykule, zapraszamy.

Dostaliśmy aż sześć pudełek z przejściówkami 2x 4 pin na 1 pin. Dzięki nim możemy podłączyć do jednego złącza 4 pin dwa wentylatory 3 pin lub 4 pin. Wszystkie z nich mają długość około 25 cm. Zostały one pokryte oplotem materiałowym. Do wyboru mamy następujące kolory: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty i czarny. Ich jakość wykonania nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Są one także odpowiednio elastyczne. W zestawie znajdujemy trzy takowe kable, a jego cena wynosi około 45 złotych.

Drugimi kablami są przedłużacze z końcówką 4 pin. Do nich możemy podłączyć np. wentylator 3 lub 4 pin. Ich długość wynosi 30 cm. Tutaj tak samo jak w przypadku NA-SYC1 mamy elastyczny oplot, który występuje w kolorze zielonym, białym, żółtym, niebieskim, czarnym i czerwonym. W zestawie mamy aż cztery kable i za nie zapłacimy w sumie około 45 złotych.