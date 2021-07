Prędkość Internetu: czy Polska rzeczywiście tak bardzo odstaje od reszty świata?

Polacy są specyficznym narodem. Bardzo długi okres socjalizmu sprawił, że w naturze ludzi zamieszkujących Polskę, kryje się nieufność, która sprawia, że nadal narzeka się na to, że wszyscy inni mają lepiej. Ostatnie lata udowadniają, że kraj nad Wisłą dołącza do zachodu i w wielu dziedzinach staje na równi z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone, Francja, czy Niemcy. Jedną z głównych przyczyn powodów do dumy jest bardzo prężny rozwój sieci Internetu szerokopasmowego. Obecnie praktycznie wszystkie miasta w kraju zostały objęte siecią światłowodową, która oferuje tani, bardzo szybki Internet, a dodatkowo często w pakiecie można zamówić telewizję oraz usługi telekomunikacyjne. Przeskok jakościowy jest ogromny. Czy ktoś oglądał filmy, czy grał w kasynach internetowych, prędkość Internetu przestała być barierą, utrudniającą poruszanie się po sieci. Teraz filmy, seriale, czy Wulkan Wegas wypłata są bardzo proste i wygodne.

Jeszcze dekadę temu większość aktywnych w Internecie Polaków marzyła o tym, żeby mieć dostęp do sieci o prędkości 10 Mb/s. Dzisiaj standardem jest 600, a nawet 1000 Mb/s. Czy taka prędkość w ogóle się do czegoś przydaje i jak Polska prezentuje się na tle świata?

Światowe rankingi prędkości łączy

Popularne serwisy do testowania łącza internetowego są idealną bazą danych, na podstawie której można określić jakość sieci internetowej w danym kraju. Pomimo tego, że Polska jeszcze jakiś czas temu miała jeden z najwolniejszych Internetów w Europie, dzięki prężnemu rozwojowi technologii światłowodowej z roku na rok bardzo szybko pnie się do góry. W rankingu kwietniowego Speedtest Global Index opublikowanym przez firmę Ookla zawierającym uśrednione dane na temat prędkości Internetu w 2020 roku Polska zajmuje wysoką 29 pozycję, wyprzedzając Japonię, Niemcy, czy Finlandię. Co ciekawe na pierwszych miejscach nie znalazły się Stany Zjednoczone, a nieco mniejsze, ale bardzo zaawansowane technologicznie kraje:

1.Singapur – 198 Mb/s;

2.Hongkong – 176 Mb/s;

3.Tajlandia – 159 Mb/s;

4.Szwajcaria – 152 Mb/s;

5.Rumunia – 151 Mb/s;

6.Polska – 98 Mb/s.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dane te niekoniecznie oddają rzeczywisty stan łącza internetowego w naszym kraju. Internet szerokopasmowy zawitał już do ogromnej części domostw Polaków, tylko duża część osób po prostu nie potrzebuje tak szybkiego Internetu. Dlatego prędkość ogólna łącza internetowego w Polsce będzie także w dużej mierze zależała od zaawansowania umiejętności wykorzystania dostępnych technologii, a tutaj Polacy nadal znajdują się daleko w tyle. Doskonałym przykładem może być porównanie do Stanów Zjednoczonych, gdzie szybki Internet występuje przede wszystkim w wielkich miastach. Jak wiadomo, kraj jest ogromny i wszyscy ludzie mieszkający w mniejszych miejscowościach muszą zadowolić się o wiele słabszym Internetem. Dlatego w sieci można napotkać dyskusje, w których osoby z USA zachwycają się nad prędkością pobierania, jaką osiąga się w przeciętnym Polskim domu.

Co z siecią 5G?

Sieć 5G to bardzo zaawansowana technologia, która pozwoliłaby na jeszcze wygodniejszy dostęp do superszybkiego Internetu, ale ona jest przeznaczona raczej tylko dla mieszkańców większych miast. Montaż jest na tyle kosztowny, że instalacja takiej sieci w mniejszych miejscowościach byłaby całkowicie nieopłacalna. Dlatego osobom mieszkającym na wsi pozostaje poczekać na upragniony światłowód lub przeprowadzkę do miasta — o 5G mogą raczej zapomnieć.

Pandemia koronawirusa skutecznie utrudniła rozszerzanie mapy sieci 5G i obecnie jest dostępna przede wszystkim w kilku największych miastach jak Łódź, Warszawa, Katowice, Kraków, Gdynia i Gdańsk. Obecnie działa ona na niższym paśmie i oferuje o wiele niższe osiągi, niż przewiduje standard 5G, ale i tak pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników prędkości.

Po co w ogóle komuś tak szybkie łącze internetowe?

Każdy używa Internet w inny sposób. Jedni przeglądają strony internetowe, drudzy korzystają z portali udostępniających pliki wideo, a jeszcze inni oglądają filmy i seriale na platformach VOD. Okazuje się, że tak duża prędkość Internetu wcale nie jest potrzebna, jeśli ktoś chce pooglądać YouTube. Wyświetlenie pliku wideo w HD wymaga posiadania Internetu o prędkości wynoszącej zaledwie kilku Mb/s. Z kolei wygodne oglądanie Netflixa w ładnej jakości potrzebuje około 10 Mb/s. Dlatego wiele osób nie potrzebuje 1000 Mb/s, co oferuje światłowód i zadowala się tym, co ma.

Nawet fani gier wideo, którzy obecnie muszą się mierzyć z wymogiem pobierania ogromnych paczek plików instalacyjnych, które niekiedy ważą nawet 100 GB, twierdzą, że 300 Mb/s w zupełności wystarczy, żeby pobrać taką grę bez denerwowania się o prędkość. W tym przypadku 100 GB pobiera się w około 45 minut, czyli mniej więcej tyle samo, ile wynosi instalacja tak dużej paczki danych na dyskach HDD.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można dojść do wniosku, że niebawem o łączu internetowym nie będzie się mówiło już jako o prędkości, ponieważ osiągną swoje maksimum. Dlatego, kiedy cały kraj zostanie objęty siecią światłowodową, pozostanie rozwój technologii bezprzewodowego Internetu. Będzie tak jak z siecią komórkową. Już nikt nie będzie sprawdzał, czy ma zasięg, tylko jaka jest jego jakość. Jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie poczekać jeszcze około dekady, żeby Polacy mogli się cieszyć z wysokiej jakości Internetu we wszystkich miastach i wsiach.