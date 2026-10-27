Logitech MX Master 4 â€“ recenzja myszki

Po latach oczekiwania Logitech MX Master 4 wreszcie trafia na rynek. Poprzednie generacje rozwijaÅ‚y sprawdzonÄ… konstrukcjÄ™ gÅ‚ównie poprzez niewielkie usprawnienia. Tym razem zmian jest wiÄ™cej i wyraÅºniej wpÅ‚ywajÄ… one na codziennÄ… pracÄ™. Producent nie projektowaÅ‚ myszy od podstaw, ale udoskonaliÅ‚ znane rozwiÄ…zania i wprowadziÅ‚ nowe funkcje. Czy to wystarczy, aby uzasadniÄ‡ tak dÅ‚ugie oczekiwanie? SprawdziÅ‚em, co oferuje najnowszy model i czy rzeczywiÅ›cie jest lepszy od poprzedników. WraÅ¼enia sÄ… bardzo pozytywne, choÄ‡ do ideaÅ‚u wciÄ…Å¼ trochÄ™ mu brakuje.

Konstrukcja i jakoÅ›Ä‡ wykonania

Pierwsze rozczarowanie pojawia siÄ™ juÅ¼ po otwarciu pudeÅ‚ka. Logitech nie doÅ‚Ä…cza kabla USB, który znajdowaÅ‚ siÄ™ jeszcze w zestawie z MX Master 3S. Przy myszy z tej póÅ‚ki cenowej trudno uznaÄ‡ to za rozsÄ…dnÄ… oszczÄ™dnoÅ›Ä‡. W opakowaniu znajdziemy jedynie urzÄ…dzenie, dokumentacjÄ™ i odbiornik bezprzewodowy Logi Bolt ze zÅ‚Ä…czem USB-C. To nowoczesne rozwiÄ…zanie, ale moÅ¼e sprawiÄ‡ problem osobom korzystajÄ…cym z komputerów wyposaÅ¼onych wyÅ‚Ä…cznie w USB-A. W takiej sytuacji pozostaje poÅ‚Ä…czenie Bluetooth lub zakup odpowiedniego adaptera.

Pod wzglÄ™dem ksztaÅ‚tu MX Master 4 pozostaje wierna poprzednim generacjom. Korpus ma nieco zmienione proporcje, ale charakterystyczna podpórka pod kciuk nadal zapewnia wysoki komfort. To jeden z elementów, które najbardziej ceniÄ™ w tej serii. Po przesiadce na innÄ… mysz szybko odczuwam jej brak.

WiÄ™ksze zmiany dotyczÄ… materiaÅ‚ów i wykoÅ„czenia. Powierzchnia obudowy ma wyraÅºnÄ… fakturÄ™, która na testowanej, jasnej wersji dobrze radzi sobie z odciskami palców i zabrudzeniami. Tworzywo nie jest ani zbyt szorstkie, ani nadmiernie Å›liskie, choÄ‡ chwyt wypada nieco gorzej niÅ¼ w MX Master 3S. Przy lekko wilgotnych dÅ‚oniach mysz staje siÄ™ mniej pewna w dÅ‚oni.

Zmodyfikowano równieÅ¼ górnÄ… czÄ™Å›Ä‡ obudowy. ZniknÄ™Å‚a szeroka szczelina miÄ™dzy gÅ‚ównymi przyciskami, a sekcja pod kciukiem zyskaÅ‚a nowe funkcje. Obok dwóch przycisków funkcyjnych pojawiÅ‚ siÄ™ trzeci, uÅ‚atwiajÄ…cy obsÅ‚ugÄ™ gestów. NajwaÅ¼niejszÄ… nowoÅ›ciÄ… jest jednak przycisk wbudowany w podpórkÄ™ pod kciuk. Pozwala uruchomiÄ‡ Actions Ring, czyli konfigurowalne menu skrótów, a dodatkowo zapewnia reakcjÄ™ haptycznÄ….

Zmian doczekaÅ‚y siÄ™ równieÅ¼ gÅ‚ówne przyciski. DziaÅ‚ajÄ… niemal bezgÅ‚oÅ›nie, co doceniÄ… szczególnie osoby pracujÄ…ce w cichym otoczeniu. To niewielka modyfikacja, która w codziennym uÅ¼ytkowaniu ma spore znaczenie.

Logitech zadbaÅ‚ takÅ¼e o Å‚atwiejszy demontaÅ¼ urzÄ…dzenia. Widoczne od spodu Å›ruby uÅ‚atwiajÄ… dostÄ™p do wnÄ™trza, co moÅ¼e uproÅ›ciÄ‡ serwisowanie. Producent wykorzystaÅ‚ ponadto materiaÅ‚y z recyklingu, w tym tworzywa sztuczne i odzyskany kobalt w akumulatorze.

NajwiÄ™ksze wÄ…tpliwoÅ›ci budzi jednak trwaÅ‚oÅ›Ä‡ gumowych elementów po bokach myszy. SÄ… przyjemne w dotyku i zapewniajÄ… pewny chwyt, ale po trzech tygodniach testów, obejmujÄ…cych ponad 100 godzin uÅ¼ytkowania, zauwaÅ¼yÅ‚em juÅ¼ lekkie Å›lady wytarcia. Trudno przewidzieÄ‡, jak materiaÅ‚ bÄ™dzie wyglÄ…daÅ‚ po kilku miesiÄ…cach, ale mam obawy, Å¼e z czasem stanie siÄ™ miejscami gÅ‚adki. W sprzÄ™cie tej klasy oczekiwaÅ‚bym wiÄ™kszej odpornoÅ›ci na zuÅ¼ycie.

Poza tym jakoÅ›Ä‡ wykonania stoi na wysokim poziomie. Elementy sÄ… dobrze spasowane, a caÅ‚oÅ›Ä‡ sprawia wraÅ¼enie solidnego produktu klasy premium. Metaliczne wykoÅ„czenie obu rolek przewijania dobrze wpisuje siÄ™ w charakter urzÄ…dzenia.

MX Master 4 jest równieÅ¼ wiÄ™ksza i ciÄ™Å¼sza od poprzedniczki. Jej wymiary wynoszÄ… 128,2 × 88,4 × 50,8 mm, a masa to 150 g. Dla porównania MX Master 3S mierzy 124,9 × 84,3 × 51 mm i waÅ¼y okoÅ‚o 141 g. RóÅ¼nica nie jest ogromna, ale szerszy korpus moÅ¼e przypaÅ›Ä‡ do gustu osobom o wiÄ™kszych dÅ‚oniach. UÅ¼ytkownicy preferujÄ…cy mniejsze myszy mogÄ… natomiast uznaÄ‡ nowe gabaryty za mniej wygodne.

Mimo tych zmian ergonomia pozostaje jednÄ… z najwiÄ™kszych zalet tego modelu. Mysz dobrze leÅ¼y w dÅ‚oni, a jej wyprofilowanie zapewnia wysoki komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy. Trzeba jedynie pamiÄ™taÄ‡, Å¼e konstrukcja zostaÅ‚a zaprojektowana z myÅ›lÄ… o osobach praworÄ™cznych.

Rolki przewijania i sensor

MX Master 4 oferuje wiele moÅ¼liwoÅ›ci sterowania. GÅ‚ówna rolka wykorzystuje technologiÄ™ MagSpeed, która pozwala bÅ‚yskawicznie przewijaÄ‡ dÅ‚ugie dokumenty i strony internetowe. Przy odpowiednio mocnym ruchu moÅ¼na osiÄ…gnÄ…Ä‡ prÄ™dkoÅ›Ä‡ nawet 1000 linii na sekundÄ™. DziaÅ‚a to imponujÄ…co, a charakterystyczny dÅºwiÄ™k obracajÄ…cej siÄ™ rolki jest na tyle przyjemny, Å¼e zdarzaÅ‚o mi siÄ™ rozpÄ™dzaÄ‡ jÄ… wyÅ‚Ä…cznie dla tego efektu.

Przyciskiem umieszczonym poniÅ¼ej rolki moÅ¼na przeÅ‚Ä…czaÄ‡ siÄ™ miÄ™dzy przewijaniem swobodnym a precyzyjnym, z wyczuwalnym oporem. Nie zawsze dziaÅ‚a to jednak tak, jak bym oczekiwaÅ‚. Nawet w trybie precyzyjnym mocniejsze poruszenie moÅ¼e rozpÄ™dziÄ‡ mechanizm. Zdarza mi siÄ™ wtedy przewinÄ…Ä‡ znacznie wiÄ™cej, niÅ¼ zamierzaÅ‚em. WolaÅ‚bym wyraÅºniejsze rozdzielenie obu trybów, podobnie jak w MX Anywhere 2S.

Za Å›ledzenie ruchów odpowiada sensor Darkfield o rozdzielczoÅ›ci od 200 do 8000 DPI, regulowanej co 50 DPI. Jego najwiÄ™kszym atutem jest moÅ¼liwoÅ›Ä‡ pracy na niemal kaÅ¼dej powierzchni, takÅ¼e na szkle. Podczas testów dziaÅ‚aÅ‚ bez zarzutu zarówno na podkÅ‚adce, jak i na róÅ¼nych blatach. Pod tym wzglÄ™dem trudno mieÄ‡ jakiekolwiek zastrzeÅ¼enia.

Rozczarowuje natomiast czÄ™stotliwoÅ›Ä‡ odÅ›wieÅ¼ania, która wynosi 125 Hz. W urzÄ…dzeniu tej klasy oczekiwaÅ‚bym przynajmniej 500 Hz, co mogÅ‚oby zapewniÄ‡ pÅ‚ynniejszy ruch kursora. Nie jest to wada, która przekreÅ›la zalety myszy, ale pokazuje, Å¼e Logitech nie wykorzystaÅ‚ okazji do istotnego ulepszenia jej moÅ¼liwoÅ›ci technicznych.

Actions Ring – skróty pod kciukiem

JednÄ… z najciekawszych nowoÅ›ci MX Master 4 jest Actions Ring. Wystarczy nacisnÄ…Ä‡ podpórkÄ™ pod kciukiem, aby wyÅ›wietliÄ‡ okrÄ…gÅ‚e menu z oÅ›mioma ikonami. PozwalajÄ… one szybko uruchomiÄ‡ wybrane funkcje, wykonaÄ‡ zrzut ekranu czy skorzystaÄ‡ ze skrótów do narzÄ™dzi i asystentów AI.

Menu moÅ¼na dostosowaÄ‡ do wÅ‚asnych potrzeb, a jego zawartoÅ›Ä‡ zmieniaÄ‡ w zaleÅ¼noÅ›ci od uÅ¼ywanej aplikacji. W programach graficznych mogÄ… pojawiÄ‡ siÄ™ na przykÅ‚ad skróty do narzÄ™dzi edycyjnych. DziÄ™ki temu nie trzeba za kaÅ¼dym razem szukaÄ‡ odpowiednich opcji w kolejnych menu.

Dodatkowym atutem jest haptyczna reakcja myszy podczas najeÅ¼dÅ¼ania na ikony. To przyjemny detal, który sprawia, Å¼e obsÅ‚uga menu jest bardziej intuicyjna. Mam tylko jedno zastrzeÅ¼enie: po dÅ‚uÅ¼szej bezczynnoÅ›ci Actions Ring czasem potrzebuje sekundy lub dwóch, aby siÄ™ otworzyÄ‡. Poza tym dziaÅ‚a sprawnie i rzeczywiÅ›cie moÅ¼e usprawniÄ‡ codziennÄ… pracÄ™.

Co znajdziemy na spodzie myszy?

Na spodzie MX Master 4 umieszczono przycisk umoÅ¼liwiajÄ…cy przeÅ‚Ä…czanie siÄ™ miÄ™dzy trzema sparowanymi urzÄ…dzeniami. Aktywne poÅ‚Ä…czenie sygnalizuje dioda. Znajdziemy tu równieÅ¼ gÅ‚ówny przeÅ‚Ä…cznik zasilania.

ZabrakÅ‚o natomiast miejsca na schowanie odbiornika bezprzewodowego. To drobny, ale odczuwalny minus podczas podróÅ¼y, gdy trzeba pamiÄ™taÄ‡ o przechowywaniu go osobno. AlternatywÄ… pozostaje korzystanie z Bluetooth.

Logi Options+ i dodatkowe funkcje

Aplikacja Logi Options+ pozwala rozszerzyÄ‡ moÅ¼liwoÅ›ci MX Master 4 za pomocÄ… wtyczek do popularnych programów, takich jak Lightroom, DaVinci Resolve, Affinity Photo 2 czy After Effects. DostÄ™pne sÄ… równieÅ¼ integracje z wybranymi narzÄ™dziami do komunikacji i innymi aplikacjami. Po zainstalowaniu odpowiednich wtyczek Actions Ring moÅ¼e automatycznie wyÅ›wietlaÄ‡ skróty dopasowane do aktualnie uÅ¼ywanego programu. Wybór integracji jest ograniczony, ale funkcja ma spory potencjaÅ‚.

Nie trzeba teÅ¼ obawiaÄ‡ siÄ™ przypadkowego uruchomienia menu. Przycisk Actions Ring wymaga odpowiedniego nacisku, a jego czuÅ‚oÅ›Ä‡ moÅ¼na dostosowaÄ‡ do wÅ‚asnych preferencji.

Haptyka – przydatny dodatek

MX Master 4 oferuje równieÅ¼ sprzÄ™Å¼enie haptyczne. Mysz moÅ¼e delikatnie wibrowaÄ‡ podczas korzystania z Actions Ring, wykonywania wybranych czynnoÅ›ci czy przechodzenia kursora miÄ™dzy monitorami. Nie jest to funkcja, która diametralnie zmienia komfort pracy, ale stanowi ciekawe uzupeÅ‚nienie obsÅ‚ugi.

SiÅ‚Ä™ wibracji moÅ¼na regulowaÄ‡ lub caÅ‚kowicie je wyÅ‚Ä…czyÄ‡. To dobre rozwiÄ…zanie dla osób, które nie potrzebujÄ… dodatkowych sygnaÅ‚ów dotykowych.

Logi Options+ umoÅ¼liwia ponadto zmianÄ™ DPI, konfiguracjÄ™ przycisków i przypisywanie im funkcji zaleÅ¼nych od uÅ¼ywanej aplikacji. Nie zabrakÅ‚o teÅ¼ Logitech Flow, które uÅ‚atwia pracÄ™ na kilku komputerach i przesyÅ‚anie miÄ™dzy nimi danych. MoÅ¼liwoÅ›ci konfiguracji jest sporo, a mysz moÅ¼na dopasowaÄ‡ do wÅ‚asnego sposobu pracy.

Podsumowanie – czy warto kupiÄ‡ Logitech MX Master 4?

Logitech MX Master 4 to udane rozwiniÄ™cie sprawdzonej konstrukcji. Actions Ring rzeczywiÅ›cie moÅ¼e usprawniÄ‡ pracÄ™, haptyka stanowi ciekawe uzupeÅ‚nienie, a ciche przyciski, precyzyjny sensor i ergonomiczny ksztaÅ‚t zapewniajÄ… wysoki komfort uÅ¼ytkowania. Na plus zasÅ‚ugujÄ… równieÅ¼ zmiany w materiaÅ‚ach i Å‚atwiejszy demontaÅ¼ urzÄ…dzenia, choÄ‡ trwaÅ‚oÅ›Ä‡ bocznych powierzchni budzi moje wÄ…tpliwoÅ›ci.

Nie obyÅ‚o siÄ™ bez wad. CzÄ™stotliwoÅ›Ä‡ odÅ›wieÅ¼ania 125 Hz, brak kabla w opakowaniu i brak miejsca na odbiornik pozostawiajÄ… pewien niedosyt. Mimo to zalety zdecydowanie przewaÅ¼ajÄ….

MX Master 4 polecam przede wszystkim osobom spÄ™dzajÄ…cym wiele godzin przed komputerem, zwÅ‚aszcza grafikom, montaÅ¼ystom, projektantom i programistom. To wÅ‚aÅ›nie oni najwiÄ™cej skorzystajÄ… z dodatkowych skrótów i moÅ¼liwoÅ›ci personalizacji. Pozostali uÅ¼ytkownicy równieÅ¼ doceniÄ… ergonomiÄ™, choÄ‡ mogÄ… nie wykorzystaÄ‡ peÅ‚nego potencjaÅ‚u myszy.

Cena jest wysoka, ale komfort i funkcjonalnoÅ›Ä‡ mogÄ… jÄ… uzasadniÄ‡. Przesiadka ze starszych modeli ma wiÄ™cej sensu niÅ¼ w przypadku poprzednich generacji, poniewaÅ¼ tym razem zmian jest wiÄ™cej i sÄ… one wyraÅºniej odczuwalne. Logitech nie stworzyÅ‚ myszy idealnej, ale wykonaÅ‚ kolejny krok w dobrym kierunku. JeÅ›li szukasz wygodnego, rozbudowanego narzÄ™dzia do codziennej pracy, MX Master 4 zdecydowanie zasÅ‚uguje na rekomendacjÄ™.