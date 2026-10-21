WpiÄ™ci w miasto. Premiera przewodowych sÅ‚uchawek dousznych Fresh â€™n Rebel Flow 2

Kiedy rozejrzymy siÄ™ po ulicach, Å‚atwo zauwaÅ¼yÄ‡ coÅ› znajomego. Noszone w uszach, luÅºno przerzucone na koszulkÄ™ albo schowane pod swetrem – przewodowe sÅ‚uchawki douszne ponownie staÅ‚y siÄ™ czÄ™Å›ciÄ… codziennoÅ›ci. SÅ‚uchanie muzyki poprzez kabel jest Å‚atwe i wygodne, a przy tym nadaje stylowi wyjÄ…tkowego charakteru retro, tak jak ze sÅ‚uchawkami Fresh ’n Rebel Flow 2 ze zÅ‚Ä…czem USB-C i mikrofonami do prowadzenia rozmów. MoÅ¼emy wybieraÄ‡ spoÅ›ród wersji z koÅ„cówkami dousznymi lub bez.

SÅ‚uchawki przewodowe wracajÄ… do Å‚ask, co nawet ogÅ‚osiÅ‚a niedawno prestiÅ¼owa gazeta „The Wall Street Journal”, majÄ…c na myÅ›li szczególnie pokolenie Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2010. Holenderski producent Fresh ’n Rebel jest tego Å›wiadomy, Å‚Ä…czÄ…c tÄ™ samÄ… prostotÄ™ i styl w modelu Flow 2 – swoich nowych, kolorowych przewodowych sÅ‚uchawkach dousznych. MogÄ… siÄ™ pochwaliÄ‡ wbudowanym gniazdem USB-C, w efekcie czego nie musimy mozolnie parowaÄ‡ ich przez Bluetooth z telefonem, tabletem czy komputerem (co potrafi byÄ‡ problematyczne) ani zwracaÄ‡ uwagÄ™ na stan baterii. Po prostu podÅ‚Ä…czamy je do urzÄ…dzenia docelowego i migiem zanurzamy siÄ™ w ulubionych melodiach.

Z myÅ›lÄ… o codziennym uÅ¼ytku

Od ulubionej playlisty w pociÄ…gu, przez program radiowy, sÅ‚uchowisko czy podcast przy biurku aÅ¼ po film w domu – jest coÅ› przyjemnie prostego w tradycyjnym sÅ‚uchaniu przez kabel. SÅ‚uchawki sÄ… gotowe od razu wtedy kiedy my i nie dotyczy nas problem czÄ™sto wystÄ™pujÄ…cych przy poÅ‚Ä…czeniu Bluetooth zakÅ‚óceÅ„ sygnaÅ‚u czy rozczarowujÄ…cego kodowania jakoÅ›ci dÅºwiÄ™ku. Ale tego typu „pcheÅ‚ki” mogÄ… teÅ¼ byÄ‡ czÄ™Å›ciÄ… stylizacji.

W przypadku sÅ‚uchawek dousznych zawsze liczyÅ‚o siÄ™ to, czego sÅ‚uchamy, ale ostatnio równie waÅ¼ne staÅ‚o siÄ™ to, jak je nosimy. Model Flow 2 dodaje wyglÄ…dowi koloru dziÄ™ki charakterystycznym dla marki Fresh ’n Rebel barwom i wzornictwu, inspirowanemu stylem Å¼ycia. A skoro filozofia DIY (Do It Yourself / Zrób to sam) jest coraz bardziej na czasie, czemu nie dorzuciÄ‡ im czegoÅ› ekstra? Wystarczy dodaÄ‡ koraliki, zawieszki albo inne wÅ‚asne akcenty i stworzyÄ‡ wizerunek w 100 proc. we wÅ‚asnym indywidualnym stylu.

MoÅ¼emy wybraÄ‡ wersjÄ™ z wkÅ‚adkami dousznymi albo bez – w zaleÅ¼noÅ›ci od tego, jak lubimy nosiÄ‡ swoje sÅ‚uchawki. Wersja z koÅ„cówkami dousznymi oferuje cztery rozmiary – XS, S, M i L – co zapewnia wygodne dopasowanie do maÅ‚Å¼owiny usznej oraz bardziej szczelne, wciÄ…gajÄ…ce brzmienia.

Stworzone do ruchu

W uszach, kieszeni spodni czy na dnie torby – przewodowe sÅ‚uchawki douszne na co dzieÅ„ zwykle muszÄ… przechodziÄ‡ sporo „turbulencji”. Dlatego Flow 2 majÄ… wzmocnione obudowÄ™ i zÅ‚Ä…cze, Å¼eby nadÄ…Å¼aÅ‚y za codziennym, niekiedy intensywnym tempem. Umieszczony na kablu porÄ™czny pilot pozwala sterowaÄ‡ muzykÄ… i poÅ‚Ä…czeniami bez siÄ™gania po smartfon, a wbudowane w przewód mikrofony umoÅ¼liwiajÄ… odbieranie rozmów.

Niech miasto gra dalej

Trendy naprzemiennie przychodzÄ… i odchodzÄ…, ale prostota nigdy tak naprawdÄ™ nie wychodzi z mody. Douszne sÅ‚uchawki przewodowe Flow 2 sÄ… juÅ¼ dostÄ™pne na stronie https://freshnrebel.com/pl i u wybranych sprzedawców w caÅ‚ej Europie, w katalogowej cenie 74,99 zÅ‚ w szeÅ›ciu fantazyjnych kolorach: Berry Red, Dried Green, Dreamy Lilac, Ice Grey, Storm Grey i True Blue.