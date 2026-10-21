WiÄ™cej przestrzeni pod kontrolÄ… â€“ TP-Link prezentuje kamerÄ™ Tapo C575D z dwoma obiektywami 4K

TP-Link rozszerza portfolio urzÄ…dzeÅ„ smart home o Tapo C575D – zewnÄ™trznÄ…, obrotowÄ… kamerÄ™ do monitoringu z dwoma obiektywami 4K (8 MP). To rozwiÄ…zanie dla osób, które chcÄ… objÄ…Ä‡ monitoringiem wiÄ™kszÄ… przestrzeÅ„ wokóÅ‚ domu, podjazd, ogród czy wejÅ›cie na posesjÄ™. PoÅ‚Ä…czenie ultraszerokiego pola widzenia z obrotowym teleobiektywem pozwala jednoczeÅ›nie obserwowaÄ‡ otoczenie, korzystaÄ‡ z funkcji Å›ledzenia ruchu i przybliÅ¼aÄ‡ obraz. Model oferuje równieÅ¼ zasilanie PoE/DC, inteligentny tryb nocny, bezpÅ‚atnÄ… detekcjÄ™ Smart AI oraz klasÄ™ szczelnoÅ›ci IP66, podkreÅ›lajÄ…cÄ… jego przeznaczenie do monitoringu zewnÄ™trznego.

Kamera Tapo C575D zostaÅ‚a wyposaÅ¼ona w dwa obiektywy o rozdzielczoÅ›ci 4K (8 MP), zapewniajÄ…ce wysokÄ… jakoÅ›Ä‡ obrazu i duÅ¼Ä… liczbÄ™ szczegóÅ‚ów. Pierwszy z nich to staÅ‚oogniskowy obiektyw o ultraszerokim kÄ…cie widzenia aÅ¼ 170°, który stale monitoruje caÅ‚Ä… przestrzeÅ„ bez powstawania martwych stref. Drugi, umieszczony na obrotowej gÅ‚owicy teleobiektyw, porusza siÄ™ w zakresie 360° w poziomie, automatycznie Å›ledzi wykryte obiekty, powiÄ™ksza obraz i podÄ…Å¼a za celem. Dodatkowo cyfrowy zoom teleobiektywu do 18× umoÅ¼liwia przybliÅ¼enie obserwowanego obszaru i uchwycenie wiÄ™kszej liczby szczegóÅ‚ów.

Kamera obsÅ‚uguje dwupasmowe Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz) oraz zapewnia duÅ¼Ä… swobodÄ™ instalacji. UrzÄ…dzenie moÅ¼na zasilaÄ‡ tradycyjnie za pomocÄ… zasilacza DC lub wykorzystaÄ‡ technologiÄ™ PoE, by dostarczyÄ‡ energiÄ™ i poÅ‚Ä…czyÄ‡ siÄ™ z sieciÄ… za pomocÄ… jednego przewodu Ethernet.

Tapo C575D umoÅ¼liwia monitorowanie otoczenia takÅ¼e po zmroku. Inteligentny tryb nocny pozwala wybraÄ‡ jeden z trzech sposobów dziaÅ‚ania – peÅ‚en kolor z wykorzystaniem reflektorów, dyskretnÄ… podczerwieÅ„ w trybie czarno-biaÅ‚ym lub tryb Smart. Ten ostatni analizuje warunki oÅ›wietleniowe i dopasowuje sposób pracy kamery tak, aby nocny podglÄ…d pozostaÅ‚ moÅ¼liwie wyraÅºny i czytelny. Kamera zostaÅ‚a równieÅ¼ wyposaÅ¼ona w tryb patrolu, pozwalajÄ…cy automatycznie przemieszczaÄ‡ siÄ™ pomiÄ™dzy maksymalnie oÅ›mioma wczeÅ›niej zdefiniowanymi punktami widokowymi w okreÅ›lonych odstÄ™pach czasu. BezpÅ‚atna detekcja Smart AI rozpoznaje ludzi, zwierzÄ™ta i samochody oraz w razie potrzeby przesyÅ‚a uÅ¼ytkownikowi powiadomienia.

W przypadku wykrycia niepoÅ¼Ä…danego zdarzenia kamera moÅ¼e równieÅ¼ aktywnie zareagowaÄ‡. Do dyspozycji uÅ¼ytkownika sÄ… alarm dÅºwiÄ™kowy oraz ostrzegawcze biaÅ‚e Å›wiatÅ‚o, które pozwalajÄ… odstraszyÄ‡ nieproszonych goÅ›ci. Natomiast wbudowany mikrofon i gÅ‚oÅ›nik umoÅ¼liwiajÄ… prowadzenie dwukierunkowej komunikacji audio bezpoÅ›rednio za poÅ›rednictwem kamery.

Nagrania moÅ¼na przechowywaÄ‡ lokalnie na karcie microSD o pojemnoÅ›ci do 512 GB lub w chmurze w ramach usÅ‚ugi Tapo Care. Kamera wspóÅ‚pracuje równieÅ¼ z CentralHub™ Tapo H500, co pozwala dodatkowo rozbudowaÄ‡ domowy system monitoringu i zarzÄ…dzaÄ‡ jego elementami w ramach jednego ekosystemu. DziÄ™ki klasie szczelnoÅ›ci IP66 urzÄ…dzenie jest odporne na pyÅ‚ oraz silne opady deszczu, dlatego doskonale sprawdzi siÄ™ w caÅ‚orocznym monitoringu zewnÄ™trznym, takÅ¼e w bardziej wymagajÄ…cych warunkach pogodowych. Codzienna konfiguracja, podglÄ…d na Å¼ywo oraz obsÅ‚uga funkcji kamery odbywajÄ… siÄ™ z poziomu aplikacji TP-Link Tapo.

Model Tapo C575D jest dostÄ™pny w cenie okoÅ‚o 570 zÅ‚. Kamera zostaÅ‚a objÄ™ta dwuletniÄ… gwarancjÄ… producenta. SzczegóÅ‚owÄ… specyfikacjÄ™ technicznÄ… urzÄ…dzenia moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronie Tapo C575D.