VIGI InSight LPR345Z â€“ automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i inteligentne zarzÄ…dzanie wjazdem

TP-Link poszerza portfolio VIGI o InSight LPR345Z – zewnÄ™trznÄ… kamerÄ™ sieciowÄ… 4 MP stworzonÄ… z myÅ›lÄ… o automatyzacji kontroli wjazdu pojazdów. Model rozpoznaje numery rejestracyjne, porównuje je z listami dozwolonych i blokowanych oraz umoÅ¼liwia wspóÅ‚pracÄ™ z systemami automatycznego sterowania szlabanem. RozwiÄ…zanie sprawdzi siÄ™ m.in. na parkingach, osiedlach, terenach firmowych, w hotelach, centrach handlowych czy obiektach logistycznych, gdzie istotna jest szybka identyfikacja pojazdów i ograniczenie koniecznoÅ›ci rÄ™cznej obsÅ‚ugi dostÄ™pu.

VIGI InSight LPR345Z obsÅ‚uguje Å‚Ä…cznie do 100 000 wpisów na listach dozwolonych i blokowanych, dziÄ™ki czemu moÅ¼e wspieraÄ‡ zarzÄ…dzanie dostÄ™pem takÅ¼e w obiektach, przez które regularnie przejeÅ¼dÅ¼a wiÄ™ksza liczba pojazdów. Zalecana odlegÅ‚oÅ›Ä‡ rozpoznawania tablic wynosi od 3 do 6 metrów, a moÅ¼liwoÅ›Ä‡ integracji z systemami kontroli wjazdu poprzez wejÅ›cia i wyjÅ›cia alarmowe pozwala wykorzystaÄ‡ kamerÄ™ jako element automatycznego systemu obsÅ‚ugi szlabanów. W praktyce umoÅ¼liwia to tworzenie rozbudowanych list pojazdów uprawnionych do wjazdu oraz tych, których dostÄ™p powinien zostaÄ‡ ograniczony, co uÅ‚atwia organizacjÄ™ ruchu na terenie obiektu.

Kamera rejestruje obraz w rozdzielczoÅ›ci 4 MP, a zmotoryzowany obiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym uÅ‚atwia dopasowanie kadru do konkretnego miejsca instalacji. MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ regulacji przybliÅ¼enia pozwala precyzyjniej objÄ…Ä‡ monitoringiem wybrany obszar bez koniecznoÅ›ci zmiany miejsca montaÅ¼u urzÄ…dzenia. Technologia nocnej wizji w peÅ‚nym kolorze, wspierana przez biaÅ‚e diody LED, uÅ‚atwia identyfikacjÄ™ pojazdów przy sÅ‚abym oÅ›wietleniu. Zastosowane technologie korekcji obrazu, w tym True WDR i 3D DNR, pomagajÄ… zachowaÄ‡ czytelnoÅ›Ä‡ nagraÅ„ w wymagajÄ…cych warunkach oÅ›wietleniowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku monitoringu wjazdów, który powinien zapewniaÄ‡ moÅ¼liwoÅ›Ä‡ identyfikacji pojazdów niezaleÅ¼nie od pory dnia. UrzÄ…dzenie zostaÅ‚o równieÅ¼ wyposaÅ¼one w mikrofon oraz interfejs audio i alarmu.

Z myÅ›lÄ… o pracy na zewnÄ…trz InSight LPR345Z oferuje klasÄ™ szczelnoÅ›ci IP67 oraz klasÄ™ wytrzymaÅ‚oÅ›ci mechanicznej IK10, co pozwala stosowaÄ‡ jÄ… w miejscach naraÅ¼onych na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. DziÄ™ki temu kamera moÅ¼e pracowaÄ‡ przez caÅ‚y rok równieÅ¼ w wymagajÄ…cych lokalizacjach zewnÄ™trznych, takich jak parkingi, bramy wjazdowe czy tereny wokóÅ‚ obiektów firmowych. Zastosowana kompresja H.265+ ogranicza zapotrzebowanie na przepustowoÅ›Ä‡ sieci i przestrzeÅ„ dyskowÄ…, uÅ‚atwiajÄ…c przechowywanie materiaÅ‚u z monitoringu. Pozwala to efektywniej wykorzystywaÄ‡ dostÄ™pne zasoby sieciowe i pamiÄ™Ä‡ przeznaczonÄ… na archiwizacjÄ™ nagraÅ„.

Model VIGI InSight LPR345Z jest dostÄ™pny w cenie okoÅ‚o 2350 zÅ‚ i zostaÅ‚ objÄ™ty trzyletniÄ… gwarancjÄ… producenta. SzczegóÅ‚owe informacje o urzÄ…dzeniu moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronie VIGI InSight LPR345Z.