Tapo C675D KIT â€“ monitoring 4K z dwoma obiektywami i zasilaniem solarnym od TP-Link

TP-Link rozszerza portfolio urzÄ…dzeÅ„ smart home o Tapo C675D KIT – zewnÄ™trznÄ… kamerÄ™ z dwoma obiektywami 4K i zasilaniem solarnym. To rozwiÄ…zanie dla osób, które chcÄ… objÄ…Ä‡ monitoringiem wiÄ™kszÄ… przestrzeÅ„ wokóÅ‚ domu, podjazd czy ogród, bez koniecznoÅ›ci prowadzenia dodatkowych przewodów zasilajÄ…cych. PoÅ‚Ä…czenie szerokiego pola widzenia z obrotowym teleobiektywem pozwala jednoczeÅ›nie obserwowaÄ‡ otoczenie i dokÅ‚adniej przyjrzeÄ‡ siÄ™ wykrytym osobom, pojazdom czy innym obiektom, a dziÄ™ki zasilaniu solarnemu kamera moÅ¼e stale monitorowaÄ‡ otoczenie, nie ograniczajÄ…c siÄ™ jedynie do momentów wykrycia ruchu.

Tapo C675D KIT zostaÅ‚ wyposaÅ¼ony w dwa obiektywy o rozdzielczoÅ›ci 4K (8 MP). Pierwszy z nich oferuje szeroki kÄ…t widzenia 169°, zapewniajÄ…c staÅ‚y podglÄ…d wiÄ™kszego obszaru. Drugi, umieszczony na obrotowej gÅ‚owicy, porusza siÄ™ w zakresie 360° w poziomie, umoÅ¼liwiajÄ…c jednoczeÅ›nie automatyczne Å›ledzenie wykrytego obiektu oraz przybliÅ¼enie obrazu. Kamera oferuje 5-krotny zoom optyczny teleobiektywu oraz 18-krotny zoom hybrydowy, co pozwala dokÅ‚adniej przyjrzeÄ‡ siÄ™ szczegóÅ‚om bez utraty szerokiego obrazu monitorowanej przestrzeni.

Nowy model doskonale sprawdzi siÄ™ równieÅ¼ tam, gdzie doprowadzenie przewodu zasilajÄ…cego do kamery byÅ‚oby problematyczne. Wbudowany akumulator o pojemnoÅ›ci 10 000 mAh wspóÅ‚pracuje z doÅ‚Ä…czonym do zestawu panelem solarnym Tapo A202. OkoÅ‚o 90 minut bezpoÅ›redniego Å›wiatÅ‚a sÅ‚onecznego dziennie wystarcza do utrzymania urzÄ…dzenia w ciÄ…gÅ‚ej gotowoÅ›ci, ograniczajÄ…c koniecznoÅ›Ä‡ jego regularnego, rÄ™cznego Å‚adowania.

Zasilanie solarne pozwala takÅ¼e rozszerzyÄ‡ moÅ¼liwoÅ›ci rejestrowania obrazu. Oprócz standardowego nagrywania uruchamianego po wykryciu ruchu, Tapo C675D KIT moÅ¼e wykonywaÄ‡ regularne ujÄ™cia otoczenia w odstÄ™pach od 1 do 60 sekund, dziÄ™ki czemu monitoring obejmuje takÅ¼e okresy pomiÄ™dzy poszczególnymi zdarzeniami. Po wykryciu ruchu kamera rozpoczyna standardowÄ… rejestracjÄ™ obrazu z prÄ™dkoÅ›ciÄ… 15 klatek na sekundÄ™.

Monitoring rejestruje obraz takÅ¼e po zmroku. Zastosowany przetwornik Starlight o wysokiej czuÅ‚oÅ›ci pozwala uzyskaÄ‡ wyraÅºny obraz przy sÅ‚abym oÅ›wietleniu, równieÅ¼ w peÅ‚nym kolorze. Inteligentna detekcja rozpoznaje ludzi, zwierzÄ™ta i pojazdy, a po wykryciu istotnego zdarzenia przesyÅ‚a uÅ¼ytkownikowi powiadomienie do aplikacji Tapo.

W przypadku wykrycia niepoÅ¼Ä…danego zdarzenia, kamera moÅ¼e równieÅ¼ aktywnie zareagowaÄ‡. Do dyspozycji uÅ¼ytkownika sÄ… alarm dÅºwiÄ™kowy oraz czerwono-niebieskie Å›wiatÅ‚a alarmowe, a wbudowany mikrofon i gÅ‚oÅ›nik umoÅ¼liwiajÄ… prowadzenie dwukierunkowej komunikacji audio bezpoÅ›rednio za poÅ›rednictwem kamery.

Nagrania moÅ¼na przechowywaÄ‡ lokalnie na karcie microSD o pojemnoÅ›ci do 512 GB lub w chmurze w ramach usÅ‚ugi Tapo Care. Kamera obsÅ‚uguje dwupasmowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, a klasa szczelnoÅ›ci IP65 zapewnia ochronÄ™ przed wodÄ… i pyÅ‚em podczas uÅ¼ytkowania na zewnÄ…trz. Konfiguracja, podglÄ…d na Å¼ywo oraz powiadomienia sÄ… dostÄ™pne z poziomu aplikacji Tapo.

Zestaw Tapo C675D KIT jest juÅ¼ dostÄ™pny w sprzedaÅ¼y w cenie okoÅ‚o 890 zÅ‚. Kamera zostaÅ‚a objÄ™ta dwuletniÄ… gwarancjÄ… producenta. SzczegóÅ‚owÄ… specyfikacjÄ™ technicznÄ… urzÄ…dzenia moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronie Tapo C675D KIT.