Sandisk przedstawia seriÄ™ SANDISK Guardian â€“ karty microSD o wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci do wideorejestratorÃ³w samochodowych i domowy

Firma Sandisk zaprezentowaÅ‚a seriÄ™ SANDISK Guardian – nowÄ… rodzinÄ™ rozwiÄ…zaÅ„ pamiÄ™ci masowej o wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci, opracowanych z myÅ›lÄ… o stale dziaÅ‚ajÄ…cych kamerach i systemach, na których uÅ¼ytkownicy polegajÄ…, rejestrujÄ…c i monitorujÄ…c waÅ¼ne zdarzenia. Seria SANDISK Guardian, przeznaczona do wspóÅ‚pracy z kompatybilnymi kamerami monitoringu, wideorejestratorami samochodowymi i wbudowanymi systemami monitorowania, umoÅ¼liwia ciÄ…gÅ‚e nagrywanie, zapewniajÄ…c odpornoÅ›Ä‡ na trudne warunki otoczenia oraz nieustanne nadpisywanie danych wymagane przez kamery.

Kamery odgrywajÄ… coraz wiÄ™kszÄ… rolÄ™ w monitorowaniu domów, zapewnianiu bezpieczeÅ„stwa rodzinom oraz ochronie pojazdów i mienia. UÅ¼ytkownicy potrzebujÄ… wiÄ™c pamiÄ™ci, która sprosta wymaganiom caÅ‚odobowego nagrywania i pomoÅ¼e zapewniÄ‡ dostÄ™p do zarejestrowanych materiaÅ‚ów wtedy, gdy bÄ™dÄ… potrzebne. Seria SANDISK Guardian powstaÅ‚a w odpowiedzi na te potrzeby. Oferuje rozwiÄ…zania pamiÄ™ci masowej o wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci, zaprojektowane z myÅ›lÄ… o ciÄ…gÅ‚ej pracy, szerokiej kompatybilnoÅ›ci i niezawodnym lokalnym zapisie nagraÅ„.

Nowa rodzina produktów obejmuje:

SANDISK Dash Cam Card – karta zaprojektowana do wspóÅ‚pracy z szerokÄ… gamÄ… wideorejestratorów samochodowych, z myÅ›lÄ… o ciÄ…gÅ‚ym nagrywaniu i wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci w wymagajÄ…cych warunkach jazdy. ObsÅ‚uguje nagrywanie w wysokiej rozdzielczoÅ›ci, od Full HD po 4K UHD, i jest odporna na wysokÄ… temperaturÄ™ oraz wilgoÄ‡, nawet podczas najdÅ‚uÅ¼szych podróÅ¼y. Jest dostÄ™pna w pojemnoÅ›ciach od 32 GB do 512 GB. W testach potwierdzono, Å¼e wersja o pojemnoÅ›ci 512 GB wytrzymuje zapis nawet 40 000 godzin nagraÅ„.

SANDISK Security Cam Card – karta zaprojektowana do wspóÅ‚pracy z szerokÄ… gamÄ… kamer monitoringu i ciÄ…gÅ‚ej pracy jako uzupeÅ‚nienie lub alternatywa dla pamiÄ™ci w chmurze. Pomaga zachowaÄ‡ nagrania takÅ¼e w przypadku utraty poÅ‚Ä…czenia Wi-Fi. Jest dostÄ™pna w pojemnoÅ›ciach od 32 GB do 512 GB. DziÄ™ki odpornoÅ›ci na temperaturÄ™, wodÄ™ i pyÅ‚ sprawdza siÄ™ w zewnÄ™trznych systemach kamer dziaÅ‚ajÄ…cych przez caÅ‚y rok. ObsÅ‚uguje nagrywanie w wysokiej rozdzielczoÅ›ci, od Full HD po 4K UHD, zapewniajÄ…c wyraÅºny obraz.

Produkty z serii SANDISK Guardian sÄ… juÅ¼ dostÄ™pne w oficjalnym sklepie Sandisk w sugerowanej cenie detalicznej od 109 PLN. WiÄ™cej informacji moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronie internetowej Sandisk.