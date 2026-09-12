Sandisk prezentuje dyski SSD SANDISK NAS â€“ szybkie i wytrzymaÅ‚e rozwiÄ…zania dla zaawansowanych uÅ¼ytkownikÃ³w i maÅ‚ych firm

Sandisk zaprezentowaÅ‚ seriÄ™ dysków SSD SANDISK NAS o wysokiej trwaÅ‚oÅ›ci, zaprojektowanych specjalnie z myÅ›lÄ… o nowoczesnych systemach sieciowej pamiÄ™ci masowej NAS. Zaawansowani uÅ¼ytkownikownicy i maÅ‚e firmy przetwarzajÄ… coraz wiecej danych, a ich codzienna praca coraz czÄ™Å›ciej opiera siÄ™ na wspóÅ‚dzielonych zasobach dostÄ™pnych przez caÅ‚Ä… dobÄ™. W efekcie roÅ›nie zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne rozwiÄ…zania NAS peÅ‚niÄ…ce funkcjÄ™ prywatnej chmury.

Nowe dyski SANDISK NAS 600 SATA SSD oraz SANDISK NAS 800 NVMe SSD zostaÅ‚y zaprojektowane tak, aby zapewniaÄ‡ stabilnÄ… wydajnoÅ›Ä‡, wysokÄ… trwaÅ‚oÅ›Ä‡ i skalowalnoÅ›Ä‡ dostosowanÄ… do wspóÅ‚czesnych, wymagajÄ…cych zastosowaÅ„ NAS..

Nowa rodzina SSD Sandisk jest przeznaczona zarówno do przyspieszania hybrydowych systemów NAS, jak i budowy konfiguracji all-flash. Obejmuje dwa modele opracowane z myÅ›lÄ… o Å›rodowiskach wielouÅ¼ytkownikowych oraz z myÅ›lÄ… o Å›rodowiskach wielouÅ¼ytkownikowych oraz zastosowaniach profesjonalnych.

Model SANDISK NAS 600 SATA SSD zostaÅ‚ przygotowany z myÅ›lÄ… o profesjonalnych twórcach i maÅ‚ych firmach modernizujÄ…cych swoje systemy NAS poprzez zastÄ™powanie dysków HDD noÅ›nikami SSD lub dodawanie pamiÄ™ci póÅ‚przewodnikowej w charakterze cache'u bÄ…dÅº dodatkowej warstwy pamiÄ™ci masowej.

Dysk oferuje wytrzymaÅ‚oÅ›Ä‡ do 2 500 TBW w wersji 4 TB oraz wartoÅ›Ä‡ MTTF siÄ™gajÄ…cÄ… 2,25 mln godzin, dziÄ™ki czemu moÅ¼e obsÅ‚ugiwaÄ‡ wymagajÄ…ce Å›rodowiska wielouÅ¼ytkownikowe.

Obudowa o formacie 2,5 cala i gruboÅ›ci 7 mm oraz interfejs SATA pozwalajÄ… pozwala na instalacjÄ™ w istniejÄ…cych zatokach NAS 3,5 cala obsÅ‚ugujÄ…cych dyski SSD 2,5 cala. Sekwencyjny odczyt siÄ™ga 560 MB/s, a brak elementów mechanicznych oznacza równieÅ¼ bezgÅ‚oÅ›nÄ… pracÄ™. DziÄ™ki temu NAS 600 moÅ¼e stanowiÄ‡ stosunkowo prostÄ… drogÄ™ do modernizacji systemów wykorzystujÄ…cych dotychczas dyski HDD.

Model zostaÅ‚ zaprojektowany z myÅ›lÄ… o pracy w konfiguracjach wielodyskowych i macierzach RAID, zapewniajÄ…c stabilne dziaÅ‚anie i krótki czas reakcji systemu podczas wspóÅ‚dzielenia danych i pracy z duÅ¼ymi zbiorami materiaÅ‚ów. Zastosowanie SSD moÅ¼e równieÅ¼ pomóc w obniÅ¼eniu caÅ‚kowitego kosztu uÅ¼ytkowania poprzez poprawÄ™ produktywnoÅ›ci.

SANDISK NAS 600 SATA SSD bÄ™dzie dostÄ™pny w wersjach o pojemnoÅ›ci od 500 GB do 4 TB.

SANDISK NAS 800 NVMe SSD jest przeznaczony do hybrydowych i caÅ‚kowicie póÅ‚przewodnikowych systemów NAS obsÅ‚ugujÄ…cych wymagajÄ…ce obciÄ…Å¼enia oraz zadania o kluczowym znaczeniu dla dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy.

DziÄ™ki interfejsowi PCIe 5.0 oferuje trwaÅ‚oÅ›Ä‡ siÄ™gajÄ…cÄ… 14 PBW w modelu 7,68 TB. MoÅ¼e byÄ‡ wykorzystywany jako pamiÄ™Ä‡ podrÄ™czna, dodatkowa warstwa pamiÄ™ci masowej lub podstawowy magazyn danych.

WydajnoÅ›Ä‡ losowego odczytu i zapisu siÄ™ga odpowiednio 2,3 mln i 2 mln IOPS w wersji 3,84 TB, natomiast maksymalne prÄ™dkoÅ›ci sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszÄ… 14 900 i 13 200 MB/s w modelu 1,92 TB.

Parametry te majÄ… pozwoliÄ‡ na sprawnÄ… obsÅ‚ugÄ™ miÄ™dzy innymi wielouÅ¼ytkownikowych Å›rodowisk pracy, baz danych, wirtualizacji, tworzenia treÅ›ci oraz aplikacji wykorzystujÄ…cych agentowÄ… sztucznÄ… inteligencjÄ™.

Dysk zostaÅ‚ zaprojektowany z myÅ›lÄ… o stabilnej pracy takÅ¼e w mocno obciÄ…Å¼onych systemach NAS. Producent przetestowaÅ‚ jego kompatybilnoÅ›Ä‡ z szeregiem popularnych platform NAS wykorzystujÄ…cych format M.2 2280.

SANDISK NAS 800 NVMe SSD korzysta z pamiÄ™ci SANDISK TLC 3D NAND i bÄ™dzie dostÄ™pny w pojemnoÅ›ciach od 960 GB do 7,68 TB.

RosnÄ…ce znaczenie prywatnych chmur, lokalnego przechowywania danych oraz zarzÄ…dzania informacjami wykorzystywanymi przez rozwiÄ…zania AI zwiÄ™ksza zapotrzebowanie na niezawodne systemy pamiÄ™ci masowej, które pomagajÄ… chroniÄ‡ wartoÅ›ciowe treÅ›ci i dane istotne dla dziaÅ‚alnoÅ›ci firm.

Dyski SANDISK NAS 600 SATA SSD oraz SANDISK NAS 800 NVMe SSD trafiÄ… do sprzedaÅ¼y we wrzeÅ›niu 2026 roku za poÅ›rednictwem Sandisk.com oraz wybranych sklepów i sprzedawców internetowych na caÅ‚ym Å›wiecie.