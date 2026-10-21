Omada Fusion G+ i Fusion 2.5G PoE â€“ brama sieciowa i kontroler w jednym urzÄ…dzeniu od TP-Link

TP-Link poszerza portfolio Omada o dwie bramy sieciowe – Fusion G+ oraz Fusion 2.5G PoE, które Å‚Ä…czÄ… funkcje bramy i kontrolera sieciowego w jednym urzÄ…dzeniu. Oba modele zostaÅ‚y zaprojektowane z myÅ›lÄ… o maÅ‚ych firmach, takich jak niewielkie biura, restauracje, sieci sklepów czy centra medyczne, które potrzebujÄ… wydajnej i Å‚atwej w zarzÄ…dzaniu infrastruktury sieciowej. UrzÄ…dzenia oferujÄ… bezpÅ‚atne zarzÄ…dzanie w chmurze bez opÅ‚at licencyjnych, zdalny dostÄ™p do sieci oraz zaawansowane funkcje bezpieczeÅ„stwa. Proces uruchomienia upraszczajÄ… onboarding w aplikacji przez Bluetooth oraz adopcja urzÄ…dzenia jednym klikniÄ™ciem.

Model Omada Fusion G+ zostaÅ‚ wyposaÅ¼ony w czterordzeniowy procesor oraz piÄ™Ä‡ portów RJ45 – jeden port WAN 2.5G i cztery porty WAN/LAN 1G. UrzÄ…dzenie moÅ¼e obsÅ‚ugiwaÄ‡ do czterech portów WAN, oferujÄ…c równowaÅ¼enie obciÄ…Å¼enia oraz automatyczne Å‚Ä…cze awaryjne. PrzepustowoÅ›Ä‡ systemu IDS/IPS siÄ™ga do 2,1 Gb/s*, co w poÅ‚Ä…czeniu z funkcjami Multi-WAN i zaawansowanymi mechanizmami bezpieczeÅ„stwa pozwala wykorzystaÄ‡ model jako centralny element infrastruktury sieciowej w maÅ‚ej firmie.

Omada Fusion 2.5G PoE oferuje dziewiÄ™Ä‡ portów RJ45 2.5G, w tym osiem z obsÅ‚ugÄ… PoE+ o Å‚Ä…cznej mocy zasilania 110 W. Model umoÅ¼liwia wykorzystanie nawet oÅ›miu portów WAN z równowaÅ¼eniem obciÄ…Å¼enia i automatycznym przeÅ‚Ä…czeniem na Å‚Ä…cze awaryjne, a przepustowoÅ›Ä‡ systemu IDS/IPS równieÅ¼ siÄ™ga 2,1 Gb/s*. DziÄ™ki obsÅ‚udze PoE+ ten sam przewód odpowiada zarówno za transmisjÄ™ danych, jak i zasilanie kompatybilnych urzÄ…dzeÅ„ sieciowych, upraszczajÄ…c wdroÅ¼enie punktów dostÄ™powych czy kamer IP.

Fusion G+ oraz Fusion 2.5G PoE Å‚Ä…czÄ… funkcje bramy sieciowej i kontrolera Omada w jednym urzÄ…dzeniu, upraszczajÄ…c zarówno wdroÅ¼enie, jak i póÅºniejsze zarzÄ…dzanie sieciÄ…. Oba modele oferujÄ… bezpÅ‚atne zarzÄ…dzanie w chmurze bez koniecznoÅ›ci wykupowania licencji, zapewniajÄ…c zdalny dostÄ™p do sieci i jej konfiguracji. Omada LightLink VPN umoÅ¼liwia bezpieczny dostÄ™p zdalny jednym klikniÄ™ciem, a ekran dotykowy uÅ‚atwia szybkie diagnozowanie i rozwiÄ…zywanie problemów, co ogranicza liczbÄ™ wizyt serwisowych w danej lokalizacji. Do dyspozycji uÅ¼ytkowników sÄ… równieÅ¼ zaawansowane moÅ¼liwoÅ›ci programowe, takie jak ACL oparty na aplikacji, automatyczny QoS, peÅ‚ny Mesh SD-WAN, filtrowanie treÅ›ci, blokowanie reklam oraz Deep Packet Inspection (DPI).

UrzÄ…dzenia oferujÄ… takÅ¼e elastyczne moÅ¼liwoÅ›ci montaÅ¼u – mogÄ… pracowaÄ‡ na biurku, blacie, zamontowane na Å›cianie** lub umieszczone w Szafie Rack**. Takie rozwiÄ…zanie pozwala dopasowaÄ‡ sposób instalacji do charakteru i wielkoÅ›ci danej infrastruktury.

Model Omada Fusion G+ jest dostÄ™pny w cenie okoÅ‚o 810 zÅ‚, natomiast Fusion 2.5G PoE kosztuje okoÅ‚o 1720 zÅ‚. Oba urzÄ…dzenia zostaÅ‚y objÄ™te piÄ™cioletniÄ… gwarancjÄ… producenta. SzczegóÅ‚owe informacje moÅ¼na znaleÅºÄ‡ na stronach Fusion G+ oraz Fusion 2.5G PoE.