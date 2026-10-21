Mozos SGS6 â€“ nowy kokpit wyÅ›cigowy dla miÅ‚oÅ›nikÃ³w sim racingu. Kompletny zestaw z fotelem za 1199 zÅ‚

Marka Mozos rozszerza ofertÄ™ akcesoriów dla entuzjastów wirtualnych wyÅ›cigów, prezentujÄ…c SGS6 – nowy kokpit wyÅ›cigowy wyposaÅ¼ony w stalowÄ… konstrukcjÄ™, sportowy fotel oraz szeroki zakres regulacji. Nowy model stanowi kolejny etap rozwoju rodziny produktów SGS, zapoczÄ…tkowanej przez stojaki pod kierownice, a nastÄ™pnie rozwiniÄ™tej o pierwszy kompletny kokpit SGS5. SGS6 oferuje jeszcze wiÄ™ksze moÅ¼liwoÅ›ci konfiguracji stanowiska, obsÅ‚ugÄ™ baz kierownic o momencie obrotowym do 12 Nm oraz kompatybilnoÅ›Ä‡ z rozwiÄ…zaniami popularnych producentów sprzÄ™tu sim racingowego.

Od stojaków pod kierownice do kompletnego kokpitu wyÅ›cigowego

RosnÄ…ca popularnoÅ›Ä‡ symulatorów wyÅ›cigowych sprawia, Å¼e coraz wiÄ™cej graczy poszukuje rozwiÄ…zaÅ„ pozwalajÄ…cych stworzyÄ‡ realistyczne stanowisko kierowcy we wÅ‚asnym domu. OdpowiedziÄ… marki Mozos na te potrzeby byÅ‚a seria stojaków pod kierownice SGS, która z czasem zostaÅ‚a rozwiniÄ™ta o pierwszy kompletny kokpit SGS5.

Pozytywne przyjÄ™cie poprzedniego modelu zachÄ™ciÅ‚o producenta do dalszego rozwoju tej kategorii. Efektem jest Mozos SGS6, czyli konstrukcja zaprojektowana z myÅ›lÄ… zarówno o osobach rozpoczynajÄ…cych przygodÄ™ z sim racingiem, jak i bardziej wymagajÄ…cych uÅ¼ytkownikach, którzy oczekujÄ… stabilnoÅ›ci oraz moÅ¼liwoÅ›ci rozbudowy swojego stanowiska.

SGS6 Å‚Ä…czy stalowy stelaÅ¼ ze sportowym fotelem, tworzÄ…c niezaleÅ¼ne stanowisko do symulatorów jazdy. Takie rozwiÄ…zanie eliminuje koniecznoÅ›Ä‡ montowania kierownicy do biurka oraz korzystania z tradycyjnego fotela biurowego, który podczas intensywnej rozgrywki moÅ¼e siÄ™ przesuwaÄ‡.

Stabilna konstrukcja przygotowana na mocniejsze kierownice



Jednym z najwaÅ¼niejszych elementów nowego kokpitu jest stalowa rama o staÅ‚ej konstrukcji, wykoÅ„czona metodÄ… malowania proszkowego.

Mozos SGS6 zostaÅ‚ przystosowany do wspóÅ‚pracy z kierownicami generujÄ…cymi moment obrotowy do 12 Nm, co pozwala wykorzystaÄ‡ go nie tylko z popularnymi zestawami dla poczÄ…tkujÄ…cych, ale równieÅ¼ z mocniejszymi bazami wykorzystujÄ…cymi technologiÄ™ Direct Drive.

To szczególnie istotne w przypadku zaawansowanych symulatorów, w których system Force Feedback przekazuje na kierownicÄ™ siÅ‚y odwzorowujÄ…ce zachowanie samochodu, nawierzchniÄ™ czy utratÄ™ przyczepnoÅ›ci.

Stabilna konstrukcja ogranicza niepoÅ¼Ä…dane przemieszczanie siÄ™ elementów stanowiska podczas dynamicznego operowania kierownicÄ… i pedaÅ‚ami. Maksymalne dopuszczalne obciÄ…Å¼enie kokpitu wynosi 100 kg.

Szerokie moÅ¼liwoÅ›ci regulacji dla wygody i realizmu

ProjektujÄ…c SGS6, poÅ‚oÅ¼ono nacisk na moÅ¼liwoÅ›Ä‡ indywidualnego dopasowania pozycji kierowcy.

Sportowy fotel wyposaÅ¼ono w mechanizm przesuwu o zakresie 180 mm oraz regulacjÄ™ kÄ…ta oparcia od 45 do 90 stopni. UÅ¼ytkownik moÅ¼e dziÄ™ki temu dostosowaÄ‡ odlegÅ‚oÅ›Ä‡ od kierownicy i pedaÅ‚ów do wÅ‚asnego wzrostu oraz preferowanej pozycji za kierownicÄ….

Regulacji podlegajÄ… równieÅ¼ platformy montaÅ¼owe. PÅ‚ytÄ™ kierownicy moÅ¼na ustawiÄ‡ w piÄ™ciu pozycjach kÄ…towych, natomiast platforma pedaÅ‚ów oferuje trzy ustawienia nachylenia.

Takie rozwiÄ…zanie pozwala stworzyÄ‡ stanowisko dostosowane do róÅ¼nych stylów jazdy, od wyÅ›cigów torowych i rajdów po drifting czy symulatory samochodów drogowych.

Producent rekomenduje korzystanie z kokpitu osobom o wzroÅ›cie od 130 do 200 cm.

Sportowy fotel i przemyÅ›lane detale

IntegralnÄ… czÄ™Å›ciÄ… SGS6 jest profilowany fotel wykonany z wÅ‚ókna szklanego, wykoÅ„czony tapicerkÄ… ze skóry PVC w czarno-czerwonej kolorystyce.

Siedzisko o szerokoÅ›ci 450 mm oraz regulowane oparcie pozwalajÄ… wygodniej dopasowaÄ‡ pozycjÄ™ podczas dÅ‚uÅ¼szych sesji za kierownicÄ…. Sportowa stylistyka dodatkowo podkreÅ›la charakter stanowiska.

Producent zadbaÅ‚ równieÅ¼ o praktyczne rozwiÄ…zania, takie jak system prowadzenia przewodów uÅ‚atwiajÄ…cy uporzÄ…dkowanie okablowania oraz stopki ochronne zabezpieczajÄ…ce podÅ‚oÅ¼e.

Kokpit ma wymiary 1303 × 658 × 1097 mm i waÅ¼y 25 kg.

KompatybilnoÅ›Ä‡ z popularnymi zestawami do sim racingu

Mozos SGS6 zostaÅ‚ zaprojektowany jako uniwersalna platforma montaÅ¼owa dla sprzÄ™tu róÅ¼nych producentów.

Konstrukcja moÅ¼e wspóÅ‚pracowaÄ‡ miÄ™dzy innymi z popularnymi kierownicami Logitech z serii G29, G920 i G923, urzÄ…dzeniami Thrustmaster oraz wybranymi rozwiÄ…zaniami marek Fanatec i MOZA Racing.

DziÄ™ki obsÅ‚udze baz o momencie obrotowym do 12 Nm uÅ¼ytkownik moÅ¼e w przyszÅ‚oÅ›ci rozbudowaÄ‡ stanowisko o bardziej zaawansowany sprzÄ™t, bez koniecznoÅ›ci wymiany caÅ‚ego kokpitu.

KompatybilnoÅ›Ä‡ z konkretnymi modelami kierownic i pedaÅ‚ów zaleÅ¼y od rozstawu otworów montaÅ¼owych, dlatego przed zakupem naleÅ¼y zweryfikowaÄ‡ zgodnoÅ›Ä‡ posiadanych urzÄ…dzeÅ„.

Mozos SGS6 – cena i dostÄ™pnoÅ›Ä‡

Nowy kokpit wyÅ›cigowy Mozos SGS6 jest juÅ¼ dostÄ™pny w sprzedaÅ¼y na polskim rynku.

Cena detaliczna wynosi 1199,99 zÅ‚. W tej kwocie uÅ¼ytkownik otrzymuje stalowy stelaÅ¼ ze sportowym fotelem, elementy montaÅ¼owe oraz instrukcjÄ™ obsÅ‚ugi. Kierownica, pedaÅ‚y i pozostaÅ‚e akcesoria symulacyjne nie wchodzÄ… w skÅ‚ad zestawu.