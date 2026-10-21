INNO3D AWS-511Z-R1 â€” potÄ™Å¼na stacja robocza z nawet czterema kartami RTX PRO Blackwell

Sztuczna inteligencja czy zaawansowane symulacje wymagajÄ… dziÅ› ogromnej mocy obliczeniowej. INNO3D odpowiada na takie potrzeby stacjÄ… roboczÄ… Full Tower AWS-511Z-R1, która przygotowana jest nawet do najbardziej wymagajÄ…cych zastosowaÅ„ profesjonalnych.



PodstawÄ… zestawu jest platforma Intel W790 z gniazdem LGA4677, pozwalajÄ…ca wykorzystaÄ‡ procesory Intel Xeon W-2400, W-2500, W-3400 oraz W-3500. W najmocniejszych konfiguracjach moÅ¼na liczyÄ‡ na obsÅ‚ugÄ™ nawet 2 TB pamiÄ™ci DDR5 RDIMM dziaÅ‚ajÄ…cej w oÅ›miokanaÅ‚owym trybie, dziÄ™ki czemu sprzÄ™t powinien poradziÄ‡ sobie z duÅ¼ymi zbiorami danych, symulacjami oraz rozbudowanymi projektami AI. JeÅ›li natomiast chodzi o kwestiÄ™ GPU, INNO3D AWS-511Z-R1 moÅ¼e zostaÄ‡ wyposaÅ¼ony w maksymalnie cztery karty NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition lub dwie RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Taka konfiguracja powinna znaleÅºÄ‡ zastosowanie miÄ™dzy innymi przy lokalnym przetwarzaniu AI, renderowaniu 3D, wizualizacji oraz obliczeniach HPC.



Omawiana konstrukcja daje spore moÅ¼liwoÅ›ci dalszej konfiguracji. PÅ‚yta gÅ‚ówna zawiera bowiem szeÅ›Ä‡ slotów PCIe 5.0 x16 z peÅ‚nym interfejsem x16 oraz dodatkowy slot PCIe 5.0 x16 pracujÄ…cy w trybie x8. Na dane przewidziano dwa gniazda M.2 PCIe 5.0 x4, jedno M.2 PCIe 3.0 x4, a takÅ¼e moÅ¼liwoÅ›Ä‡ instalacji nawet 12 noÅ›ników 2,5- lub 3,5-calowych SATA, SAS bÄ…dÅº NVMe. Nie zabrakÅ‚o teÅ¼ odpowiedniego chÅ‚odzenia i zasilania. Stacja robocza jest standardowo wyposaÅ¼ona w piÄ™Ä‡ 120-milimetrowych wentylatorów: trzy znajdujÄ… siÄ™ wewnÄ…trz obudowy, a dwa z tyÅ‚u odpowiadajÄ… za chÅ‚odzenie kart graficznych. EnergiÄ™ dostarczajÄ… natomiast dwa redundantne zasilacze CRPS o mocy 3000 W kaÅ¼dy i sprawnoÅ›ci 80 Plus Titanium, pracujÄ…ce w ukÅ‚adzie 1+1.



AWS-511Z-R1 przygotowano takÅ¼e z myÅ›lÄ… o Å›rodowiskach firmowych. Do dyspozycji oddano porty sieciowe 10 GbE i 1 GbE, a dodatkowe gigabitowe zÅ‚Ä…cze sÅ‚uÅ¼y do zdalnego zarzÄ…dzania BMC. Z przodu znalazÅ‚y siÄ™ miÄ™dzy innymi USB Type-C, piÄ™Ä‡ portów USB 3.2 Gen 2 typu A oraz dwa USB 2.0. Konstrukcja obsÅ‚uguje równieÅ¼ opcjonalny moduÅ‚ TPM 2.0. Producent przewidziaÅ‚ zgodnoÅ›Ä‡ zarówno z systemami Windows 10 i 11 oraz Windows Server, jak i wybranymi dystrybucjami Linux, VMware ESXi czy Citrix Hypervisor.