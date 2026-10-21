INNO3D AGS-6220V2 â€” potÄ™Å¼ny serwer GPU 6U dla AI i obliczeÅ„ HPC

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, Å¼e klasyczne stacje robocze nie zawsze sÄ… juÅ¼ wystarczajÄ…ce. Z myÅ›lÄ… o bardziej wymagajÄ…cych zastosowaniach INNO3D przygotowaÅ‚o wiÄ™c serwer AGS-6220V2 w formacie 6U Rack Mount.



Sercem AGS-6220V2 jest dwuprocesorowa platforma oparta na ukÅ‚adach Intel Xeon Scalable 5. generacji i gniazdach LGA4677. PÅ‚yta gÅ‚ówna ma tu 32 sloty dla moduÅ‚ów DDR5 RDIMM lub MRDIMM, a kaÅ¼dy z procesorów moÅ¼e korzystaÄ‡ z oÅ›miokanaÅ‚owego kontrolera pamiÄ™ci. DuÅ¼y nacisk poÅ‚oÅ¼ono równieÅ¼ na obsÅ‚ugÄ™ akceleratorów. Do dyspozycji oddano osiem peÅ‚nowymiarowych zÅ‚Ä…czy PCIe 5.0 x16 poÅ‚Ä…czonych bezpoÅ›rednio z procesorami, a jednÄ… z przewidzianych konfiguracji jest zestaw wykorzystujÄ…cy karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.



Na froncie serwera umieszczono natomiast 12 zatok na 2,5-calowe noÅ›niki, z czego osiem przeznaczono dla dysków SATA, a cztery mogÄ… obsÅ‚ugiwaÄ‡ SSD NVMe PCIe 4.0. Dodatkowo na pÅ‚ycie znalazÅ‚o siÄ™ gniazdo M.2 NVMe, a caÅ‚oÅ›Ä‡ uzupeÅ‚nia obsÅ‚uga macierzy Intel SATA RAID 0, 1, 5 i 10 oraz technologii VROC. Za chÅ‚odzenie odpowiada tutaj zestaw 16 wentylatorów z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… wymiany podczas pracy, natomiast zasilanie realizowane jest przez cztery moduÅ‚y CRPS o mocy 2700 W kaÅ¼dy i sprawnoÅ›ci 80 Plus Titanium. Jednostki pracujÄ… w ukÅ‚adzie 3+1, dziÄ™ki czemu system moÅ¼e zachowaÄ‡ ciÄ…gÅ‚oÅ›Ä‡ dziaÅ‚ania równieÅ¼ w przypadku awarii jednego z zasilaczy.



AGS-6220V2 przygotowano nie tylko do trenowania i obsÅ‚ugi modeli AI, ale równieÅ¼ do pracy w centrum danych. ModuÅ‚ OCP 3.0 zapewnia dwa porty sieciowe 25 GbE, natomiast osobne zÅ‚Ä…cze 1 GbE przeznaczono do obsÅ‚ugi BMC i zdalnego zarzÄ…dzania serwerem. Przedni panel serwera wyróÅ¼nia siÄ™ natomiast dwoma portami USB 3.2 Gen 1 typu A, wyjÅ›ciem VGA oraz przyciskami UID i Reset. CaÅ‚a obudowa ma wymiary 90 x 43,8 x 26,4 cm i zajmuje szeÅ›Ä‡ jednostek w standardowej szafie rack.