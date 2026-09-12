Gamingowa wydajnoÅ›Ä‡ i aktywne chÅ‚odzenie â€“ nubia Neo 5 GT 5G debiutuje w Polsce

Marka nubia wprowadza na polski rynek nowy smartfon gamingowy – Neo 5 GT 5G. UrzÄ…dzenie to inspirowane jest estetykÄ… CyberMech i zawiera zaawansowane technologie dedykowane mobilnemu gamingowi: aktywne chÅ‚odzenie, zoptymalizowany do gier procesor oraz funkcje poprawiajÄ…ce komfort rozgrywki, znane dotÄ…d gÅ‚ównie z droÅ¼szych modeli.

Aktywne chÅ‚odzenie dla stabilnej rozgrywki

Gamingowa nubia Neo 5 GT 5G jest wyposaÅ¼ona w aktywny system chÅ‚odzenia z wbudowanym wentylatorem oraz rozbudowanym kanaÅ‚em przepÅ‚ywu powietrza, co jest jej szczególnym wyróÅ¼nikiem na rynku. Pozwala to utrzymaÄ‡ stabilnÄ… wydajnoÅ›Ä‡ nawet podczas dÅ‚ugich sesji gamingowych. RozwiÄ…zanie to zapewnia staÅ‚Ä… liczbÄ™ klatek na sekundÄ™ i ogranicza przegrzewanie siÄ™ smartfona.

PÅ‚ynnoÅ›Ä‡, która wyróÅ¼nia

Sercem nubii Neo 5 GT 5G jest nowoczesny procesor MediaTek Dimensity 7400, wspierany przez 12 GB pamiÄ™ci RAM (z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… wirtualnego rozszerzenia o kolejne 12 GB) i 256 GB pamiÄ™ci wewnÄ™trznej. W porównaniu do poprzednich generacji oznacza to zauwaÅ¼alny wzrost wydajnoÅ›ci, siÄ™gajÄ…cy okoÅ‚o 20%.

Nowa nubia Neo 5 GT 5G jest wyposaÅ¼ona w 6,8-calowy wyÅ›wietlacz AMOLED o rozdzielczoÅ›ci 1.5K i czÄ™stotliwoÅ›ci odÅ›wieÅ¼ania 144 Hz. Takie parametry przekÅ‚adajÄ… siÄ™ na pÅ‚ynny obraz i bardzo wysokÄ… responsywnoÅ›Ä‡. Dodatkowo ekran oferuje wysokÄ… jasnoÅ›Ä‡ oraz technologie chroniÄ…ce wzrok uÅ¼ytkownika.

Precyzja i szybkoÅ›Ä‡ – triggery i ultraszybki dotyk

Nubia Neo 5 GT 5G oferuje takÅ¼e dedykowane przyciski krawÄ™dziowe z odÅ›wieÅ¼aniem dotyku 550 Hz (tzw. triggery) oraz bardzo wysokÄ… czÄ™stotliwoÅ›Ä‡ próbkowania dotyku ekranu 3049 Hz, co zapewnia uÅ¼ytkownikom przewagÄ™ w najbardziej dynamicznych grach mobilnych. UzupeÅ‚nieniem caÅ‚oÅ›ci sÄ… efekty Å›wietlne RGB oraz zoptymalizowane oprogramowanie gamingowe.Energia na caÅ‚y dzieÅ„ i bÅ‚yskawiczne Å‚adowanie

WewnÄ…trz nubii Neo 5 GT 5G znajduje siÄ™ bateria o pojemnoÅ›ci 6210 mAh z szybkim Å‚adowaniem 45 W. UmoÅ¼liwia to caÅ‚odniowe uÅ¼ytkowanie oraz bÅ‚yskawiczne uzupeÅ‚nianie energii. UrzÄ…dzenie wspiera równieÅ¼ funkcjÄ™ bypass charging, pozwalajÄ…cÄ… zasilaÄ‡ telefon bezpoÅ›rednio podczas grania, co jeszcze efektywniej ogranicza jego nagrzewanie.

Funkcje AI wspierajÄ…ce graczy i codzienne uÅ¼ytkowanie

Nowa nubia Neo 5 GT 5G oferuje równieÅ¼ zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji. SÄ… to m.in. asystent gamingowy, chatbot, czy narzÄ™dzia do generowania treÅ›ci. Smartfon wyposaÅ¼ono takÅ¼e w aparat gÅ‚ówny 50 Mpix oraz przedniÄ… kamerÄ™ 16 Mpix.

Za nowÄ… nubia Neo 5 GT 5G zapÅ‚acisz 1799 zÅ‚. Jest dostÄ™pny w oficjalnym sklepie ZTEshop.pl. Wkrótce telefon bÄ™dzie teÅ¼ dostÄ™pny w sklepach Media Expert oraz RTV Euro AGD.