48 portów GbE, 4 sloty 10G SFP+ i funkcje Lite L3 – nowy przełącznik TP-Link Omada SG5452X

TP-Link wprowadza do sprzedaży SG5452X – przełącznik dostępowy Lite L3 z serii Omada, wyposażony w 48 gigabitowych portów RJ45 oraz 4 sloty SFP+ 10G. Dzięki obsłudze stackowania urządzenie pozwala połączyć kilka przełączników w jedną, spójnie zarządzaną infrastrukturę, ułatwiając jej rozbudowę wraz z rozwojem organizacji. Model został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych środowiskach o intensywnym ruchu danych, w których stabilność i wysoka przepustowość mają kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania. Sprawdzi się m.in. w biurach, urzędach, zakładach produkcyjnych czy hotelach, czyli wszędzie tam, gdzie jedna infrastruktura musi jednocześnie obsługiwać wiele stacji roboczych, urządzeń oraz usług.

SG5452X oferuje 48 gigabitowych portów RJ45, które zapewniają stabilne połączenia dla komputerów, serwerów NAS oraz innych urządzeń działających w sieci lokalnej. Cztery sloty SFP+ 10G służą zarówno do szybkich połączeń uplink, jak i fizycznego łączenia przełączników w stos. Wydajność przełączania wynosząca 176 Gb/s na jednostkę odpowiada potrzebom środowisk, w których infrastruktura jest intensywnie wykorzystywana do pracy z danymi, obsługi systemów firmowych, monitoringu czy komunikacji między wieloma segmentami.

Jedną z najważniejszych zalet SG5452X jest funkcja fizycznego stackowania, która umożliwia połączenie w jeden stos do 4 urządzeń przy przepustowości sięgającej aż 40 Gb/s. Rozwiązanie to gwarantuje uporządkowaną rozbudowę infrastruktury oraz znacznie upraszcza zarządzanie wieloma jednostkami. Dzięki temu administratorzy mogą z łatwością skalować środowisko sieciowe wraz z rozwojem firmy, zachowując w pełni spójną kontrolę nad całą strukturą.

SG5452X obsługuje funkcje warstwy L3, takie jak RIP, OSPF, VRRP, statyczny routing oraz DHCP Server/Relay. Takie możliwości ułatwiają optymalizację i kontrolę ruchu sieciowego w większych wdrożeniach, w których sama warstwa przełączania nie wystarcza do sprawnego zarządzania komunikacją między segmentami sieci. W obszarze bezpieczeństwa urządzenie wspiera m.in. ACL, Port Security, DoS Defend oraz 802.1X, co pomaga lepiej kontrolować dostęp do infrastruktury i ograniczać ryzyko niepożądanego ruchu. Całość uzupełnia obsługa ERPS, umożliwiająca szybkie odtwarzanie połączeń w topologii pierścienia.

Jednym z kluczowych atutów SG5452X jest integracja z platformą Omada SDN. Przełącznik można włączyć do centralnie zarządzanego środowiska sieciowego, obsługiwanego z poziomu platformy Omada SDN i kontrolera Omada. Takie rozwiązanie ułatwia konfigurację, monitorowanie oraz utrzymanie infrastruktury, szczególnie w organizacjach, które korzystają z wielu urządzeń sieciowych lub zarządzają siecią w kilku lokalizacjach. W efekcie administratorzy mogą w spójny sposób zarządzać przełącznikami, punktami dostępowymi i bramami w ramach jednego ekosystemu.

Model łączy wysoką funkcjonalność z praktyczną konstrukcją. Możliwość montażu w szafie rack oraz bezwentylatorowa konstrukcja sprzyjają cichej pracy w miejscach, gdzie infrastruktura sieciowa znajduje się blisko przestrzeni biurowej lub użytkowej. Dodatkowy port USB 2.0 ułatwia m.in. szybkie wgrywanie konfiguracji lub aktualizację oprogramowania z pamięci flash, usprawniając prace administracyjne podczas wdrażania i późniejszego utrzymania urządzenia. Dzięki temu SG5452X dobrze wpisuje się w potrzeby organizacji, które szukają przełącznika do rozbudowanej, ale jednocześnie wygodnie zarządzanej infrastruktury.

Model SG5452X jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 3300 zł. Urządzenie zostało objęte pięcioletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie: SG5452X.