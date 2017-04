ZTE Axon 7 Mini – recenzja smartfona

Na polskim rynku modele ZTE z rodziny Axon możemy już kupić o pewnego czasu. Teraz dostępna jest najnowsza seria oznaczona numerem 7, która występuje w dwóch wersjach: standardowej i oznaczonej dopiskiem Mini. Ta druga to nieco skromniejsza pod względem specyfikacji i gabarytów, która właśnie trafiła do naszej redakcji w celach testowych. W poniższej recenzji możecie dowiedzieć się czym wyróżnia się ten należący do klasy średniej smartfon i czy warto się nim zainteresować. Zapraszamy do lektury.