Zalman ZM-M600R – test myszki

Kilka dni temu czytaliśmy recenzję myszki bez przycisków bocznych, co wydało nam się maksymalnie dziwne. Dzisiaj dostaliśmy w swoje ręce nowy model marki Zalman, a dokładniej ZM-M600R, który jak się okazuje także nie posiada klawiszy „do przodu” i „do tyłu” z boku. To wskazuje, że na rynku jest pewien trend, który nawiązuje do gryzoni sprzed wielu, wielu lat. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest wygodne? Czy udało nam się bez problemu przestawić na szybkie surfowanie w sieci bez tych klawiszy? O tym dowiecie się czytając recenzję gryzonia ZM-M600R. Zapraszamy do lektury.