Zalman K1 – nasza opinia o obudowie

Dobrze nam znana firma Zalman wprowadziła niedawno do swojej oferty bardzo ciekawy model obudowy komputerowej o oznaczeniu K1. Jest to urządzenie w rozmiarze midi ATX, które wyposażono w panel boczny ze szkła hartowanego oraz podświetlenie RGB. Koreański producent zapewnia, że jej budowa jest wyjątkowo przemyślana i zapewni idealny przepływ powietrza, a także zmieścimy w niej nawet największe komponenty. Czy rzeczywiście K1 to produkt, którym warto się zainteresować? Już teraz dodajmy, że model ten kosztuje mniej niż 300 złotych. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas dobrze zapakowane i idealnie zabezpieczone w środku, dzięki temu nie ma obaw, że mierząca 458 x 210 x 450 mm konstrukcja o wadze 6 kilogramów ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu. Jak widzicie nie jest ona zbyt ciężka co zapewne jest podyktowane zastosowaniem dosyć niskiej grubości stali. Ale po kolei. Jej front został wykonany przede wszystkim z tworzywa sztucznego i na nim umieszczono bardzo przydatne gniazda – słuchawkowe i mikrofonowe, a także port USB 3.0 oraz 2.0. Nie zabrakło także przełącznika oświetlenia RGB i przycisków Power i Reset. Jak widzicie na bogato, ale przejdźmy dalej.

Obudowa stoi na czterech dosyć wysokich nóżkach z gumowymi końcówkami, które mają za zadanie tłumić przenoszenie drgań. Na spodzie jest także łatwy w czyszczeniu filtr przeciwkurzowy. Na górze również mamy filtr, magnetyczny, który trzyma się dobrze i jest naprawdę duży.

Żeby dostać się do środka K1 musimy odkręcić cztery szybko śrubki utrzymujące panel ze szkła hartowanego. Zobaczymy przestronne wnętrze z wyciętym otworem na backplate płyty głównej oraz licznymi otworami do aranżacji okablowania. Do tego przydadzą się też opaski zaciskowe, które otrzymujemy w komplecie z obudową.

Sprawdziliśmy także jak wygląda montaż podzespołów w obudowie K1 od Zalmana. Mamy tutaj miejsce na płytę główną w formacie ATX, mATX i mITX. Z jej montażem nie ma żadnego problemu, przebiega on bardzo sprawnie.Z tyłu przygotowano miejsce na siedem kart rozszerzeń i tutaj pierwszy minus, bowiem śledzie są wyłamywane, tak jak ma to miejsce w budżetowych konstrukcjach. W komplecie mamy jednak dwie zapasowe zaślepki, co może okazać się nieco za mało.

Mamy tutaj oczywiście osobną komorę na zasilacz, który może mieć do 190 mm długości. Obok niej przygotowano miejsce na dyski twarde. W dwóch zatokach mamy przygotowane plastikowe sanki, które wspierają nośniki 2,5 i 3,5 cala. Ale przecież dwa dyski to byłoby za mało dla co niektórych, więc Zalman poszedł dalej i dołożył dwa miejsca na SSD obok płyty głównej.

Dla wielu użytkowników najistotniejszym aspektem będzie miejsce na kartę graficzną i w tym wypadku zmieścimy tutaj akcelerator o długości 380 mm, czyli nie będzie problemu z najwydajniejszymi modelami. Dla osób, które korzystają z wysokich coolerów CPU mamy także dobrą wiadomość, bowiem w K1 zmieścimy schładzacz o wysokości aż 178 mm. To bardzo dużo, bowiem większość typowych coolerów ma około 160-170 mm. Idąc jednak za trendami warto sprawdzić czy skrzynka Zalmana pozwoli na skorzystanie z systemu AiO. Jak się okazuje w praktyce nie ma żadnego problemu, ponieważ chłodnicę możemy przykręcić do tylnej ściany zastępując np. standardowy wentylator RGB 120 mm.

Kiedy już jesteśmy przy chłodzeniu to warto wskazać jakie kroki poczynił producent, żeby K1 była rzeczywiście przewiewna. Przede wszystkim przygotowano aż osiem miejsc na śmigła 120 mm. Mamy odpowiednio trzy miejsca na froncie (lub dwa 140 mm), dwa 120/140 na górze, jeden 120/140 z tyłu oraz dwa 120 mm na dole. Dla osób korzystających z chłodnica także mamy same dobre informacje, bowiem z przodu zmieścimy radiator 120/240/360 lub 280 mm, na górze 120/240 mm i z tyłu 120 mm, o czym już wspomnieliśmy.

W komplecie mamy tylko jeden wentylator 120 mm z podświetleniem RGB, który zamontowano z tyłu. Jego iluminacja jest bardzo delikatna, podobnie jak frontu.

Warto powiedzieć sobie parę słów na temat ogólnego wyglądu obudowy, bowiem jest ona rzeczywiście bardzo nowoczesna i zgodna z obecnymi trendami. Mamy tutaj duży panel ze szkła hartowanego na bocznej ściance oraz podświetlenie LED, które jest stonowane. Nie zabrakło także filtrów przeciwkurzowych, które są niezbędne w tego typu konstrukcjach. Widzimy go również na górze, gdzie trzyma się za pomocą mocnych magnesów. Ale wracając do jakości wykonania to jest ona dobra, poza kilkoma niedociągnięciami jak wyłamywane śledzie czy cienkie blachy. Ważna jest także sama prezencja, a ta jest doskonała, trudno z pewnej odległości ocenić czy to obudowa budżetowa czy sprzęt z segmentu premium.

Zalman K1 pozwala skutecznie schłodzić zamontowane podzespoły, a w środku zmieścimy naprawdę praktycznie wszystkie najnowsze komponenty, począwszy od wysokich coolerów, skończywszy na długich kartach graficznych. Montaż nie jest beznarzędziowy ale szybki i wygodny. Przypomnijmy, że model ten kosztuje obecnie nieco mniej niż 300 złotych, co jest bardzo fajną propozycją w tym zakresie cenowym.