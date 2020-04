Zalman CNPS17X – rzut oka na chłodzenie

Czy na rynku schładzaczy procesora można oczekiwać czegoś nowego? Od kilku lat producenci prześcigają się w osiągach, ale różnice są tak minimalne, że trudno mówić o jakiejkolwiek rewolucji. Przyszedł czas na markę Zalman, która promuje kilka swoich nowych technologii. Mowa tutaj o żeberkach które mają specjalny kształt, a także o wentylatorze chłodzącymi z wirnikiem Dual Blade. Warto zauważyć, że producent używa bardzo odważnego hasła reklamowego, które mówi, że to najlepsze chłodzenie CPU na świecie. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdziliśmy to.

Schładzacz przyjechał do nas zapakowany w duże, czarne pudło z licznymi grafikami na wszystkich ściankach. Możemy nie tylko zapoznać się z wyglądem radiatora, ale także poznać jego najważniejsze cechy. Dowiadujemy się, że sprzęt jest zgodny z podstawkami AMD oraz Intel i został wykonany zarówno z miedzi, jak i aluminium. Dodatkowo mamy deklarację, że model ten poradzi sobie z TDP na poziomie 200 W.

W komplecie znajdujemy bardzo dobrze zabezpieczony radiator wraz z kompletem akcesoriów. Zwróćmy uwagę, że jego wymiary to 140 x 160 x 100 mm, a waga to około 700 gramów. Od razu w oczy rzucają się faliste żeberka, których powierzchnia rozpraszania ciepła jest o 15% większa niż w rozwiązaniach konkurencji. Cała konstrukcja oparta jest na pięciu ciepłowodach, które wychodzą z dokładnie wypolerowanej podstawy. Wewnątrz radiatora uformowano 350 kanalików, które pozwalają na sprawny przepływ powietrza.

W komplecie nie zabrakło także wentylatora o średnicy 140 mm. Model ten oznaczony jest jako SF140 i charakteryzuje się bezramkową budową. Do montażu mamy jednak osobną ramkę, którą mocujemy przy pomocy dwóch metalowych uchwytów. Tym samym możemy tutaj zamontować tylko ten jeden typ śmigła, a wymiana na inną 14-stkę będzie po prostu niemożliwa. Jednostka z zestawy wykorzystuje łożysko FDB i może pracować z prędkością obrotową od 800 do 1500 RPM przy generowanym szumie do 29 dB. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 61 CFM, a maksymalne ciśnienie powietrza to 1.1 mmH20.

W komplecie mamy oczywiście solidną podstawkę pod backplate oraz sporo innych dodatków, które pozwalają nam na zamocowanie coolera na podstawce AMD AM4/AM3 i Intel LGA2066/2011-V3/2011/115x. Do tego mamy jeszcze tubkę pasty termoprzewodzącej ZM-STC8.

Montaż coolera na procesorze przebiega sprawnie i nie powinien sprawić żadnych większych problemów. Urządzenie z uwagi na swoje rozmiary nie będzie kolidowało z wyższymi modułami pamięci RAM. Mamy tutaj możliwość skorzystania z kości o wysokości do 33 mm (wysokość do wentylatora) lub 47 mm (do radiatora). Do przykręcenia chłodzenia potrzebny będzie śrubokręt, którego nie ma w zestawie.

Jak przystało na nowoczesne chłodzenie, mamy tutaj podświetlenie diodami RGB, które będzie wymagało od nas podpięcia wtyczki 3-pin od A-RGB. Jeżeli więc nie masz takiego złącza na swojej płycie głównej, to będziesz potrzebował dodatkowego akcesorium jak np. kontroler Zalman Z-Sync RGB. Podświetleniem możemy zarządzać z poziomu aplikacji Z-Sync, którą producent udostępnia na swojej stronie internetowej. Dostępnych jest kilka trybów. Całość prezentuje się świetnie, także za sprawą dwukolorowych żeberek (około jedna trzecia finów jest wykonana z miedzi).