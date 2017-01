X2 Harada – recenzja myszki

Rynek sprzętu dla graczy jest mocno zdominowany przez kilka największych firm, przez co mniejsi producenci oferujący dobrej jakości urządzenia są spychani na drugi plan. W poniższym teście przyjrzeliśmy się gryzoniowi holenderskiej firmy X2, która posiada w swojej ofercie liczne akcesoria komputerowe. Niedawno wprowadziła do sklepów nowy model myszki o nazwie Harada, która kosztuje około 130 złotych. Czym produkt ten wyróżnia się na tle konkurencji i czy warto go kupić? Sprawdziliśmy to.

Myszka przyjechała do nas zapakowana w malutki karton, na którym obrazek prezentujący japońskiego samuraja. Nam zdecydowanie bardziej nazwa ta kojarzy się z japońskim skoczkiem narciarskim. Ale w tym wypadku Harada to po prostu myszka laserowa dla graczy. W zestawie poza gryzoniem znajdziemy tylko krótką instrukcję.

Urządzenie od X2 utrzymane jest w czarnym kolorze. Miejsce, gdzie podpieramy nadgarstek wykonane jest z matowego plastiku, podobnie jak przycisku główne, natomiast elementy naokoło są zrobione z błyszczącego materiału. Konstrukcja ta oparta jest a metalowej ramie, co poprawia jakość wykonania. Myszka jest podświetlana wielobarwnymi diodami LED, które widzimy nie tylko z tyłu na dole, ale także podświetlane jest logo na grzbiecie i dwa paski na krawędziach. Te elementy iluminują światłem stałym lub pulsują ze stałą prędkością.

Na lewym boku widzimy trzy dodatkowe przyciski. Spełniają one następujące funkcje: do przodu, do tyłu i przełącznik podświetlenia. Prawy bok służy do położenia małego palca i wymusza na nim określoną pozycję. W tym miejscu dodajmy, że Harada jest przeznaczona dla osób praworęcznych i jest mocno wyprofilowana. Możemy trzymać ją za pomocą chwytu palm lub claw. W przypadku chwytu finger tracimy dostęp do rolki.

Pod rolką mamy przycisk, który umożliwia użytkownikowi przełączanie się pomiędzy sześcioma różnymi ustawieniami DPI. Wybraną czułość pokazują trzy diody LED, które znajdują się pod rolką i wspomnianym przyciskiem. Dzięki takiej funkcji możemy zmienić poziom DPI w locie, bez wychodzenia do ustawień myszki. Użytkownik może regulować rozdzielczość korzystając z następujących kroków - 7400, 6200, 4800, 2400 i 1200 DPI.

Spód X2 Harada został wykonany z metalu i dodaje całej konstrukcji odpowiedniej masy. Dzięki temu czujemy, że mamy do czynienia z urządzeniem solidnym. Poza tym mamy tutaj cztery ślizgacze wykonane z teflonu. Niestety zapewniają one przeciętny poślizg i momentami „przyklejają się” do podłoża. Są jednak wystarczająco grube, żeby gryzoń nie ocierał podkładki.

Gryzonia podłączymy do komputera za pomocą wtyczki USB 2.0, która znalazła się na końcu 1,8 metrowego kabla. Ten jest solidny i dosyć sztywny.