Trust GXT 870 – recenzja klawiatury

Dzisiaj przedstawiamy Wam bardzo ciekawą, gamingową klawiaturę firmy Trust o oznaczeniu GXT 870, która została wprowadzona na rynek z bliźniaczym modelem GXT 880. Ten drugi posiada dodatkowo sekcję numeryczną przez co jest większy i cięższy. My przyjrzymy się kompaktowemu GXT 870, który powinien sprawdzić się wśród graczy, którzy dużo podróżują i cenią sobie łatwą możliwość transportu ich klawiatury. Dodatkowo Trust podkreśla, że ich produkt nie należy do najdroższych. Czy w takim razie warto zainteresować się zakupem tego modelu? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Klawiatura przyjechała do nas zapakowana w niewielkie, kartonowe pudło na którym mamy z przodu wycięcie na wysokości klawiszy kierunkowych, co pozwala nam powciskać przyciski jeszcze przed zakupem i ocenić czy taki skok nam odpowiada. Poza tym producent informuje klienta, że GXT 870 nada się do podłączenia pod komputer PC lub laptopa, a także, że klawiatura posiada wbudowaną pamięć, białe podświetlenie LED i kompaktowe rozmiary. Z tyłu znajdziemy dokładniejszy opis urządzenia i wszystkie jego najważniejsze cechy.

W środku testowany produkt został dobrze zabezpieczony przez co możemy być spokojni na czas transportu. W komplecie oprócz GXT 870 znajdziemy także instrukcje obsługi. Już przy pierwszym kontakcie z nową klawiaturą widzimy, że jest to produkt o stosunkowo prostym wyglądzie. Minimalizm jest ostatnio w modzie, więc i Trust poszedł tym torem. Całe urządzenie ma lekko trapezowy kształt i zostało pokryte czarnym lakierem. Oczywiście nie zabrakło tutaj białego podświetlenia wraz z trzema animacjami.

Sprzęt jest solidny, pomimo że wykonany głównie z tworzywa sztucznego. Został zbudowany w oparciu o szeroką ramkę, która jest przyjemna dla oka. Nie ugina się ona nawet po mocniejszym naciskiem. Powierzchnia klawiszy wykonana jest z plastiku o chropowatej fakturze. Zabrakło tutaj, jak pewnie zauważyliśmy podstawki pod nadgarstki, co sprawia, że przy tak wysokiej klawiaturze potrzebne będzie umieszczenie jej głęboko na naszym biurku, żeby praca była komfortowa. Na froncie tworzywo jest matowe i nie zbiera specjalnie rys czy odcisków palców. Całość spasowana jest prawidłowo i skręcona 12 śrubkami. Nic nie trzeszczy i się nie ugina. Jak już wspomnieliśmy klawiatura została pozbawiona sekcji numerycznej przez co jest bardzo mała w stosunku do konkurencji. Nie będzie kłopotu z zapakowaniem jej do plecaka i przewiezieniu razem z notebookiem do znajomych na imprezę typu LAN Party.

Trust zdecydował się zastosować w swojej klawiaturze przełączniki o nazwie GXT White. Jak się domyślacie są to modele autorskie tego producenta. Gwarantuje on, że wytrzymają 50 milionów kliknięć. Są to przełączniki liniowe, które przypominają trochę Cherry MX Red. Do ich aktywacji potrzebna jest siła 45 gramów, a dystans, który potrzebny jest do przebycia przez przełącznik to 4 mm. Oferują one indywidualne podświetlenie LED, które umieszczono bezpośrednio nad przełącznikami.

Na spodzie mamy przyklejone cztery antypoślizgowe gumki, które mają zapewnić nieprzesuwanie się urządzenia po blacie. Mamy także tutaj dwie składane nóżki, które jednak w żaden sposób nie zabezpieczają nas przed ślizganiem się po stole, więc kiedy z nich korzystamy GXT 870 może nam „uciekać”.

Klawiaturę podłączamy do komputera za pomocą dosyć grubego kabla z materiałowym oplotem o długości około 1,5 metra. Jak się okazuje to dosyć mało i kiedy nasza obudowa będzie stała pod biurkiem to możemy musieć skorzystać z przedłużacza.