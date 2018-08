Trust GXT 354 Creon 7.1 – recenzja słuchawek

W poniższym artykule przyjrzymy się nowym słuchawkom firmy Trust, która tytułowy model zaprezentowała podczas targów Gamescom w 2017 roku. Do tej pory testowaliśmy przede wszystkim myszki i klawiatury tej marki, więc tym bardziej jesteśmy ciekawi jak poradzono sobie ze sprzętem audio. Czy model GXT 354 Creon 7.1 to rzeczywiście bardzo wygodne i dobrze brzmiące słuchawki, jak zapowiadał to sam producent? Czy jednak nie warto wydać ponad 150 złotych na to urządzenie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym tekście. Zapraszamy do lektury.

Trust GXT 354 Creon 7.1 zostały zapakowane w czarno-czerwone pudełko. Na jego przedniej ściance możemy zobaczyć jak wygląda urządzenie, a na odwrocie zapoznać się z jego specyfikacją. Po otwarciu ujrzymy ładnie zapakowany sprzęt, a wraz z nim instrukcję i nalepkę.

Słuchawki zostały wykonane z białego plastiku na którym umieszczono czarne logo producenta. Poza tym czarne są także nauszniki, mikrofon i wszelkie gąbki. To dobre zestawienie kolorów, które zapewne wielu użytkownikom przypadnie do gustu. Cała konstrukcja jest stosunkowo lekka.

Nauszniki wykonane są ze skóry ekologicznej, a same gąbki nie należą do zbyt grubych. Środek muszli wyłożono delikatnym białym materiałem z czarną siateczką. Muszle nie należą do największych, jednak pozwalają na schowanie całych uszu. Co najistotniejsze to są one bardzo wygodne. Trust wyposażył urządzenie w przetworniki o średnicy 40 mm.

Pod pałąkiem widzimy także skórzaną wkładkę. Dzięki temu model ten bardzo dobrze dopasowuje się do naszej głowy i nie odczuwamy żadnego ucisku czy dyskomfortu.

Mikrofon, znajdujący się na lewym nauszniku możemy w dowolnym momencie wyjąć, bądź schować. Został on jednak wbudowany w dosyć krótką, plastikową rączkę, która nie sprawia najlepszego wrażenia. Również jej odległość od ust jest znacząca, przez co może zbierać odgłosy otoczenia.

Oczywiście w Trust GXT 354 Creon 7.1 nie zabrakło regulacji rozmiaru, co sprawi, że każdy użytkownik dopasuje słuchawki do swojej głowy i zapewni dobre przyleganie. Sam mechanizm działa dosyć topornie, co znaczy, że musimy użyć siły, żeby zmienić rozmiar słuchawek. Mamy tutaj możliwość obracania nausznikami na boki, a także regulować je w orientacji góra/dół.

Słuchawki podłączamy do komputera za pomocą dwumetrowego kabla, który jest bez oplotu. Na nim znajduje się pilot, który pozwala nam na szybką regulację głośności, wibracji, a także możemy natychmiast wyciszyć mikrofon (wbudowana dioda informuje nas o jego stanie – niebieski kolor daje znać, że ten jest włączony, a różowy, że jest wyłączony). Na końcu mamy wtyczkę USB.