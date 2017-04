Trust GXT 177 – recenzja myszki laserowej

Po raz pierwszy będziemy mieli okazję przyjrzeć się bliżej sprzętowi marki Trust. Producent ten dostarczył do naszej redakcji swojego nowego gryzonia dla graczy o oznaczeniu GXT 177. Model ten nie ma na calu zdobycia serc użytkowników dziwnymi bajerami czy też nietypowym wyglądem. Trust postawił na prostotę i solidne wykonanie, a w dodatku zapewnił bardzo przystępną ceną 129 złotych. Czy za takie pieniądze rzeczywiście warto nabyć model GXT 177? Sprawdziliśmy to i wydaliśmy werdykt. Zapraszamy do lektury.

Mysz przyjechała do nas w eleganckim, ładnie prezentującym się opakowaniu. Znajdziemy na nim zdjęcia urządzenia oraz kilka informacji o sprzęcie. W środku mamy bardzo dobrze zabezpieczonego gryzonia oraz kilka ulotek.

GXT 177 na pierwszy rzut oka wydaje się skromnym, nie wyróżniającym się na tle konkurencji. Jej korpus jest czarny, a przyciski są ułożone w sposób klasyczny. Co ważne mamy ich na pokładzie aż osiem. Profil urządzenia jest łagodny, co powinno przełożyć się na wygodny chwyt dla osób o różnych chwytach np. płaskim czy szponiastym. Obudowa wykonana jest z plastiku o chropowatej strukturze, który pomimo, że sprawia wrażenie bardzo surowego, to w użytkowaniu okazuje się zdecydowanie bardziej praktyczny od gładkich powierzchni.

Myszka jest w pełni symetryczna, co sprawia, że mogą z niej korzystać zarówno osoby prawo-, jak i leworęczne. Z drugiej strony wiąże się z to z pewnymi niedogodnościami, bowiem zawsze będziemy mieli pod palcem małym i serdecznym dwa przyciski z boku. To sprawia, że korzystanie z nich jest bardzo niewygodne. Tutaj jednak producent musiał iść na kompromis. Z drugiej strony mamy do dyspozycji w sumie aż osiem przycisków, więc nawet w przypadku niekorzystania z dwóch nadal posiadamy szeroki wachlarz możliwości.

Reszta przycisków świetnie leży pod palcami. Tuż obok rolki znajduje się guzik do zmiany rozdzielczości „w locie”, co jest dosyć popularnym rozwiązaniem. Trust postanowił jednak wbudować go w całość, przez co nie wyróżnia się on za bardzo i nie ma w zasadzie możliwości jego przypadkowego kliknięcia.

Na spodzie producent umieścił oczko sensora laserowego Avago ADNS-9800, który robi wrażenie już w trakcie czytania specyfikacji. Jego maksymalna rozdzielczość wynosi 14400 DPI, a częstotliwość próbkowania 1000 Hz. Oczywiście parametry te można regulować w dedykowanej aplikacji. Widzimy tutaj także sporej wielkości, teflonowe ślizgacze, które sprawiają, że poruszanie się po podkładce czy też bezpośrednio po blacie biurka jest płynne i kontrolowane.

Myszkę podłączamy do komputera za pomocą kabla z wtyczką USB o długości 1,8 metra.