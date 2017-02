Tracer Gamezone Oblivion – test myszki dla graczy

Niedawno dostaliśmy do testów myszkę Oblivion od firmy Tracer. Producent podaje, że jest to produkt z górnej półki, który sprawdzi się głównie wśród graczy, zarówno tych co grają tylko dla zabawy, jak i tych profesjonalnych. Gryzoń został wyposażony w sensor laserowy, który pozwala na pracę w rozdzielczości do 8200 DPI. To ma zapewnić bardzo dużą precyzję, a jeżeli dodamy do tego wysoką jakość wykonania to możliwe, że Oblivion to jedna z lepszych myszek na rynku w cenie ok. 100 złotych. Czy jest tak w rzeczywistości? Sprawdziliśmy to.