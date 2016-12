Scythe Kabuto 3 – test coolera CPU

Po krótkiej przerwie marka Scythe dostarczyła nam do testów kolejne swoje produkty. Pierwszym z nich jest najnowszy cooler Kabuto oznaczony numerem 3. Japoński producent zdecydował się znacząco przeprojektować swój produkt i zastosował tym razem trzy 8 mm rurki termoprzewodzące i dwie 6 mm, zamiast sześciu miedzianych ciepłowodów o średnicy 6 mm. Taka zmiana ma przynieść jeszcze wyższą wydajność. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdziliśmy to!

Kabuto 3 przyjechał do nas zapakowany w czarne pudełko, na którym znajdziemy kilka informacji o coolerze oraz jego zdjęcia. Poza tym mamy tutaj dwa zatrzaski montażowe dla podstawki Intel, jeden dla podstawki AMD, dwie śrubki, dwa klipsy do wentylatora, pastę temoprzewodzącą oraz instrukcję montażu. Jak widzicie nie ma zbyt wielu dodatkowych akcesoriów. Producent nie zapewnia także wsparcia dla LGA2011-v3.

Sam radiator został wykonany w konwencji hybrydowej. Oznacza to, że składa się z ciepłowodów o różnej średnicy. Mamy tutaj rurki 2x 6 mm oraz 3x 8 mm. Taka konfiguracja ma zapewnić wyższą wydajność. Poza tym budowa radiatora ma sprawić, że chłodzenie będzie dotyczyło nie tylko procesora, ale także modułów pamięci czy sekcji zasilania.

Przód coolera jest wykonany połyskującego elementu. Widzimy tam pięć końcówek heat-pipe oraz logo Scythe.

Wokół podstawki jest sporo wolnej przestrzeni. Ta została bardzo dokładnie wypolerowana – na przysłowiowe lustro. Obecnie coraz trudniej znaleźć coolery z tak perfekcyjnie wykonaną podstawką. Została ona pokryta dodatkową warstwą niklu, aby uniknąć procesu korozji.

Na górze radiatora widzimy wentylator 120 mm z serii GlideStream. Nie ma potrzeby, żeby zdejmować go w trakcie montażu. Jego grubość to 25 mm. Podłączamy go do płyty głównej za pomocą złącza PWM. Producent podaje, że śmigła mogą obracać się z maksymalną prędkością 1400 RPM.