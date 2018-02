RHA S500 Universal – test słuchawek

Niedawno przyjechały do naszej redakcji nowe, bardzo ciekawe słuchawki dokanałowe od firmy RHA. Model S500 Universal został przygotowany dla bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują pełnozakresowego dźwięku wysokiej jakości podczas odsłuchu każdego utworu. Kierownik wzornictwa firmy z Glasgow zapewnia, że zaprojektowano je, aby użytkownik mógł cieszyć się bardzo wysokim komfortem i w pełni izolować się od dźwięków otoczenia. Czy rzeczywiście nowe słuchawki są bliskie ideału? Czy warto wydać na nie około 190 złotych? Niedawno sprawdziliśmy je dokładnie i mamy swoją opinię. Zapraszamy do lektury.

Słuchawki zostały zapakowane w biało-niebieskie pudełko, na którym widzimy duże zdjęcie sprzętu oraz logo producenta. Na odwrocie umieszczono kilka informacji o urządzeniu. W środku po samymi S500 Universal znajdujemy także całkiem bogaty zestaw dodatków. Mamy tutaj klips do ubrania, materiałowe etui, parę nakładek dwukołnierzowych oraz sześć par silikonowych nakładek pojedynczych.

Wszystkie nakładki zostały umieszczone w bardzo estetycznej, plastikowej foremce, gdzie mamy ich w sumie dwanaście. Są one półprzeźroczyste, wykonane z grubego tworzywa i miłe w dotyku. Możliwe, że nie do końca widać to na zdjęciu, ale prawdopodobnie są ich dwa rozmiary, po trzy pary z każdego, ale różnią się bardzo, ale to bardzo nieznacznie. Wspomniane etui, to nic innego jak woreczek z grubej siatki, który jest dobrze wykonany i spokojnie zmieści słuchawki + coś jeszcze.

Same słuchawki mają kształt rurek ze ściętym tyłem. Ich budowa jest prosta, ale bardzo solidna. Wykonane zostały ze szczotkowanego aluminium. Mają one dosyć krótkie tuleje z siteczkami, a na ich końcu widzimy rant, który utrzymuje tipsy. Warto podkreślić, że nie należą one do zbyt dużych, ani specjalnie rzucających się w oczy. To sprzęt minimalistyczny, ale bardzo elegancki.

Model S500u został wyposażony w uniwersalny pilot z jednym przyciskiem i mikrofonem, dzięki któremu są w pełni kompatybilne z urządzeniami iOS i Android. Widzimy tutaj także splitter kabla, który otrzymał specjalny suwak. Za nim reszta przewodu jest dodatkowo zabezpieczona materiałowym oplotem, który jest odpowiednio elastyczny i nie powinien się zbyt szybko przetrzeć. Na końcu mamy pozłacaną wtyczkę 3,5 mm, której obudowa została wykonana z aluminium. Kabel ma długość łącznie 135 cm.

Trzeba przyznać, że ogólna jakość wykonania, spasowanie elementów i design stoją na naprawdę bardzo wysokim poziomie i trudno mieć na tym etapie jakiekolwiek zastrzeżenia do sprzętu marki RHA.